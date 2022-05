A kampányban megígérték, mégsem zárják be az illegális mecseteket

2022. május 5. 17:58

Az egykori üzlethelyiségbe több ezer ember zsúfolódik be péntekenként, hogy imádkozzon. A város baloldali vezetése pedig már évek óta nem tesz semmit.

Az illegális mecsetek Milánóban a lakosság által rendszeresen jelentett probléma.Annak ellenére, hogy a helyiek több ezer bejelentést tettek a köznyugalom megzavarásáról és az engedély nélküli gyülekezésről, Beppe Sala, Milánó baloldali polgármestere nem tesz semmit.A helyiek rendszeresen tiltakozásokat szerveznek az érintett városnegyedekben, ahol megtalálhatók az illegálisan létrehozott mecsetek – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A Via Cavalcanti lakói nem élhetnek nyugalomban a saját otthonaikban. A perek és az ítéletek ellenére a mecset továbbra is több ezer imádkozót fogad. A ramadánkor rendszeres, reggel 5 órai imádkozáshoz több ezer ember gyűlt össze az illegális imahelyen, hogy ünnepeljenek, miközben semmibe veszik a biztonsági előírásokat és a koronavírus terjedése miatt hozott rendelkezéseket– mondta Samuele Piscina, a Liga párt milánói önkormányzati képviselője. A számtalan feljelentés ellenére egyre bonyolultabb a helyzet a központi pályaudvar melletti társasházban.

Teljes mértékben semmibe vették az elmarasztaló bírósági ítéleteket, amelyeket Abu Hanif imámmal szemben hoztak a pincehelyiségek nem rendeltetésszerű használata miatt. A hívek a mai napig egy nyolc méterrel a talajszint alatt található, szellőzőcsatornák és menekülési útvonalak nélküli helyiségben zsúfolódnak össze– magyarázták a Liga politikusai.

Piscina felidézte, hogy Sala polgármester a 2016-os választási kampánya során látogatott el erre a helyre, és azonnali kilakoltatást ígért, amennyiben megválasztják. Annak ellenére, hogy az önkormányzat jól értesült a problémáról, hat év elteltével a helyzet változatlan maradt. Nyilvánvaló, hogy nem akarják meghallgatni Milánó törvénytisztelő polgárait, ami a sokadik bizonyíték arra, hogy a polgármester szerint léteznek első osztályú polgárok, a bevándorlók, akiknek mindent szabad és másodosztályú polgárok, a milánóiak, akiket az első hiba esetén elárasztanak bírságokkal.

Nem csak Olaszországban van probléma az illegális mecsetekkel és az ott terjedő szélsőséges politikai iszlámmal.

Amint arról a V4NA korábban beszámolt, a németországi Észak-Rajna–Vesztfália tartomány betiltotta a Nuralislam nevű iszlamista mecsetszövetséget. A dortmundi székhelyű egyesületet Herbert Reul kereszténydemokrata belügyminiszter utasítására szüntette meg a hatóság. A tárcavezető egy sajtótájékoztatón azt mondta:„Az egyesület ellenezte az alkotmányos rendet és a nemzetközi megértés eszméjét. Amit ma bezártunk, az az iszlamizmus üvegháza volt– tette hozzá.

Egy razzia során a hatóságok négy lakásban mobiltelefonokat, laptopokat, adathordozókat foglaltak le. A rendőrséghez került egy jármű, valamint egy bankszámláról nagyjából 54 ezer euró is.A Nuralislam működtetői közel álltak az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ideológiájához, és azt továbbadták a mecset látogatóinak, akik között gyermekek is voltak– nyilatkozta a tartományi belügyi tárca. A belügyminiszter rámutatott, hogy egy férfi, aki közvetlen kapcsolatban állt a későbbi berlini karácsonyi piaci merénylővel, Anis Amrival, szintén a dortmundi mecsetegyesületbe járt. Amikor megkérdezték, Reul megerősítette, hogy ez a férfi Boban S. volt.

A német és szerb állampolgárságú, magát szalafistának valló prédikátor Dortmundban bérelt lakásának nappalijában fiatal férfiaknak tartott hitoktatást.A férfi szoros kapcsolatban állt a hildesheimi Abu Walaával is, akit az Iszlám Állam németországi képviselőjének tartottak.Az Irakból származó Abu Walaát tavaly tíz és fél év börtönbüntetésre ítélték a terrorszervezet támogatásáért. Boban S. pedig kilenc és fél év börtönt kapott Celle-ben külföldi terrorszervezet támogatásáért.

Reul belügyminiszter szerint a most betiltott Nuralislam mecsetegyesület az Abu Walaa-hálózat toborzóközpontjaként is szolgált. Úgy véli, hogy itt szerezték be a terrorhoz szükséges személyzetet,és többek között ez a hálózat szervezte meg legalább hét fiatalember elutazását az Iszlám Állam szíriai és iraki harci zónáiba. A Nuralislam mecsetben tartott prédikációkban többször hangzottak el uszítások a más vallásúak ellen. Egy Európa-szerte ismert szalafista prédikátort többször is meghívtak Dortmundba. A dortmundi muszlimok körében az egyesület mecsetét ISIS-mecsetként ismerik– mondta a belügyminiszter.

MNO - V4NA Hírügynökség