Európa-liga - Két góllal kikaptak Szoboszlaiék, nem jutott a döntőbe a Leipzig

2022. május 5. 23:40

A Rangers 25 perc után már továbbjutásra állt, és hiába szépített a második félidőben a Leipzig, a skótok harmadik gólja az ő továbbjutásukat jelentette.

Az első meccsen egygólos előnyt kiharcoló Leipzigben Gulácsi Péter és Willi Orban kezdett, Szoboszlai Dominik a kispadon kapott helyet a Rangers elleni Európa-liga elődöntőjének visszavágóján.

Európa-liga, elődöntő, visszavágók:

Glasgow Rangers (skót)-RB Leipzig (német) 3-1 (2-0)

gólszerzők: Tavernier (19.), Kamara (24.), Lundstram (81.), illetve Nkunku (71.)

Továbbjutott: a Rangers, 3-2-es összesítéssel.

Eintracht Frankfurt (német)-West Ham United (angol) 1-0 (1-0)

g: Borre (26.)

kiállítva: Cresswell (17., West Ham)

Tj.: a Frankfurt, kettős győzelemmel, 3-1-es összesítéssel.

Az első percek enyhe hazai fölényt hoztak, de Gulácsinak csak a 7. percben kellett először védenie. A folytatásban a lipcseiek is veszélyeztettek, így kissé meglepő volt, hogy a 18. percben a hazaiak kerültek előnybe. Egy bal oldali támadás végén a hosszú oldalon érkező Tavernier közelről lőtt a hálóba.

A gól még jobban feltüzelte a szurkolók támogatását egyébként is élvező hazaiakat, akik öt perc elteltével Kamara remek tekerése révén már két góllal vezettek. A folytatásban is a skótok domináltak, de az első félidőben már nem tudtak betalálni. A félidő végén Angelino szabadrúgásból fejbe lőtte Aribót, akit le is kellett cserélni.

A Rangers a második félidőben sem ült rá az eredményre, az első negyedóra kiegyenlített játékot hozott. A 61. percben beállt Szoboszlai Dominik is, így a hajrára három magyar válogatott játékos volt a pályán. Nem tudni, hogy ennek köszönhetően, de sokkal aktívabb lett a német együttes és a 70. percben Nkunku révén sikerült is szépítenie. A francia egy baloldali beadást centerezett a kapuba.

A gól azonban nem törte meg a Rangerst, hatalmas energiákat mozgósítottak, és tíz perccel a rendes játékidő vége előtt Lundstram révén újabb gólt szereztek, ezzel ismét továbbjutásra álltak. Ezt az előnyt sikerült is megtartaniuk a meccs végéig és bejutottak az Európa-liga döntőjébe.

A másik ágon a Frankfurtnak valamivel előnyösebb volt a helyzete, ugyanis a West Ham United elleni párharc első mérkőzésén idegenben aratott 2-1-es győzelmet, csütörtökön pedig hazai környezetben 1-0-ra diadalmaskodott a 17. perctől emberhátrányban futballozó angolok ellen, így kettős győzelemmel jutott a döntőbe.

A május 18.-i finálé győztese egyenes ágon kvalifikálja magát a következő szezonban a Bajnokok Ligája főtáblájára.

A döntőt az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti.

m4sport.hu