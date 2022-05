Amit szabad az ortodoxoknak, nem szabad a katolikusoknak?

2022. május 6. 10:11

Látható a rossz szándék és a kettős mérce – mondta Novák Csaba Zoltán szenátor a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium megszüntetésére hozott bírósági ítéletről.

Az iskolaalapítást korábban is segítő szenátor úgy látja, vannak személyek és csoportok, akik folyamatosan meggátolják a katolikus iskola működését, de nem szabad feladni, több megoldás, alternatíva is van a folytatásra.

Hideg zuhanyként érte a marosvásárhelyi magyar közösséget a Legfelsőbb Ítélő és Semmítőszék jogerős döntése, amely érvényteleníti a római katolikus felekezeti iskola alapítási okiratát. Az ítélettel a román hatóságok harmadszorra záratnák be az egyházi tanintézményt: először az 1948-as államosításkor a kommunisták fosztották meg épületétől, illetve működési engedélyétől a Klastrom utcai iskolát, majd a 2015-ös újjáalapítását érvénytelenítette a bíróság, most meg a 2018-as miniszteri rendeletet nyilvánította semmisnek.

Kettős mércével éltek

„A kormány hozott anno egy sürgősségi kormányrendeletet, amelyben szabályozta az iskolák alapításának a kereteit, ennek a kormányrendeletnek a jegyében az oktatásügyi minisztérium minisztériumi rendeletekkel szállt be az iskola létrehozási procedúrába, és ezekből a miniszteri rendeletekből támadtak meg a bíróságon” – magyarázta Novák, aki rámutatott, hogy az említett kormányrendelet jegyében hozták létre a temesvári ortodox felekezeti iskolát is, amelynek létét azonban senki nem kérdőjelezte meg, Tamási Zsolt iskolaigazgató kérte is, hogy hívják be a perbe őket is, de nem tették meg ezt. Innen is látszik, hogy nem az volt a szándéka a perbehívóknak, hogy egy lehetségesen téves vagy rosszul kivitelezett adminisztratív döntés hiányosságaira felhívják a figyelmet, hanem hogy megakadályozzák a vásárhelyi iskola létrejöttét.

Egyértelműen szándékos volt és kettős mércével mértek – fogalmazott a Maros megyei szenátor, aki szerint a továbbiakban is számolni kell azzal, hogy vannak olyan személyek, csoportok, amelyek megpróbálják meggátolni, hogy ebben az épületkomplexumban működjön a katolikus iskola.

Novák Csaba Zoltán amúgy bizakodó, azt gondolja, sokkal nehezebbnek tűnő helyzetekben is sikerrel vették már az akadályokat. Úgy látja, vannak alternatívák, lehetőségek az iskola helyzetének rendezésére, az újraalapítására, és ők mindegyiket ki is fogják használni. „Megpróbáljuk folyamatossá tenni az iskola működését, amennyiben szükséges, újraalapítani. Akkor leszünk okosabbak, ha megérkezik az indoklás is, amiből valószínűleg kiderül, hogy hol találtak tévedést ebben a minisztériumi rendeletben, s akkor az alapján meg fogjuk oldani ezt a helyzetet”.

Gyakorlatba kell ültetni

Az indoklás után amúgy a minisztériumnak gyakorlatba kell ültetnie ezt a bírósági döntést, de hogy mikor és milyen formában, csupán az indoklás után lehet kisakkozni – mondta Novák Csaba Zoltán. Amíg ez nem derül ki, folyik az élet a megszokott mederben, iskolába jár mindenki, persze aggodalmak közepette. Én nagyon remélem, hogy nem fognak olyan döntést hozni, hogy tanév közben történjen valami – fogalmazott Novák, hangsúlyozva, hogy ők addig már a következő lépésekben gondolkodnak, mert vannak módszerek: az önkormányzat is létrehozhat iskolát, hiszen más ma már a vásárhelyi önkormányzat, másak a szándékai, de a sürgősségi kormányrendelet, a minisztériumi rendelet is többféle módot ad a megoldásra. Sajnálatosnak tartom, hogy a 21. században egy európai uniós tagországban még lehetőség van ilyesmire. Romániát azonban egy olyan helyzetbe tolták az elmúlt másfél-két évtizedben, amely lehetővé teszi, hogy ilyen szoft, lightos módszerekkel ki lehessen csinálni intézményeket. Hasonló módon ki lehetne nyírni bármit, amennyiben valaki azzal foglalkozna, hogy nézné a hiányosságokat és jelentgetné azokat – fogalmazott Novák, aki szerint túl sok mindent toltak át az igazságszolgáltatás térfelére, ami akadályozza, hogy a dolgok simán haladjanak előre.

