Elhunyt Berki Krisztián, a Fradi volt vezérigazgatója

2022. május 6. 12:47

Negyvenegy éves korában pénteken elhunyt Berki Krisztián, a Ferencvárosi Torna Club (FTC) volt vezérigazgatója.

A sportklub honlapján azt írták: a most elhunyt kapuvédő a Ferencvárosban nevelkedett, de az FTC színeiben egyetlen alkalommal, egy emlékmeccsen lépett pályára. Futballozott Dunaújvárosban, Siófokon és Diósgyőrben is. Berki Krisztián aktív pályafutásának befejezése után, 2007-ben az FTC Zrt. vezérigazgatója lett, a posztról 2010 júniusában mondott le.



Berki Krisztián 2019-ben függetlenként indult a főpolgármesteri tisztségért, de a négy jelölt közül a legkevesebb szavazatot kapta.



Berki Krisztiánt tavaly júliusban nem jogerősen, első fokon felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélték, mert 2018 márciusában büntetőfékezett egy autóbusz előtt. Az autóbuszban több mint 2,5 millió, a gépkocsiban több mint 14 millió forintos anyagi kár keletkezett - írta akkor a Fővárosi Törvényszék.



D. Tóth Norbert, a Budapesti Rendőrfőkapitányság (BRFK) sajtóügyeletese Berki Krisztián IX. kerületi otthonánál újságíróknak azt mondta: helyszíni szemlét folytatnak, idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a halálesetet közigazgatási eljárás keretében vizsgálják.



Arról pontos információt még senki sem közölt, hogy mi okozta Berki Krisztián halálát.



Azt a sajtóértesülést az MTI megkeresésére a BRFK megerősítette, hogy a helyszínen kábítószer-gyanús anyagot találtak és emiatt büntetőeljárást is indítottak.

MTI