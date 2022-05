Kelemen Hunor: Itt kell megalapozni az erdélyi magyarság jövőjét

2022. május 6. 12:50

Kelemen Hunor szerint sok minden megváltozott az ukrajnai háború kirobbanása óta, de a földrajz nem változott. "Az erdélyi magyarság itt él, itt kell megalapozni számára a jövőt ennél nehezebb időkben is" - jelentette ki a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) pénteki kolozsvári ülésén tartott politikai beszámolójában.

A romániai miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betöltő Kelemen Hunor az ország biztonságát és a béke fenntartását tartotta a legfontosabbnak. Kijelentette, Európa országainak, valamint a NATO-nak nem szabad közvetlenül háborúba keveredniük, mert akkor a baj még nagyobb lehet.



Úgy vélte: nincsen olyan érv, ürügy, amely igazolhatná a háborút. "Az orosz agressziót az első pillanattól elítéltük, és minden szabadságszerető embernek fel kell emelnie szavát az agresszió ellen" - jelentette ki Kelemen Hunor.



A politikus úgy ítélte meg, hogy gazdasági válság kezdődött, amely az elkövetkező időszakban mélyülni fog. Úgy ítélte meg, hogy az EU tagállamait "nem lehet korbácsolni", hogy olyan gyorsan térjenek át a megújuló energiákra, mint ezt békeidőben elképzelték.



"Nem lehet az európai ipart, gazdaságot szélenergiával, megújuló energiával fenntartani. Ha a gazdaság nem működik, a recesszió mélyülni fog. Olyan átmenetre van szükség, amely lehetővé teszi, hogy a munkahelyeket megvédjük" - jelentette ki.



Úgy vélte: szükség van olyan gazdasági intézkedéscsomagra, amely a gazdaságot és a munkahelyeket védi, valamint a rászorulókat segíti. A politikus felsorolta azokat az intézkedéseket, amelyek ezt a célt szolgálják, és amelyekre 17,3 milliárd lejt (1263 milliárd forint) szán a román kormány.



Kelemen Hunor úgy vélte: a romániai nagykoalíció működése nem egyszerű, de stabil. Hozzátette: az RMDSZ akkor lenne rosszabb helyzetben, ha most ellenzékben politizálna. Azt is hozzátette: a nagy parlamenti többséggel rendelkező koalíciónak nem szabad csak "tűzoltással foglalkoznia". Ezért az RMDSZ továbbra sem mond le az alkotmánymódosítás tervéről.



Az RMDSZ elnöke kifejtette, hogy a magyarság jó úton jár a népszámlálásban, de az önkitöltős szakasz utolsó kilenc napjában további erőfeszítéseket kell tenni, hogy legalább félmillió magyar már ebben a szakaszban bekerüljön a statisztikába.



Az RMDSZ elnöke kitért a legfelsőbb bíróság szerdai határozatára, mely érvénytelenítette a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium létrehozását rögzítő miniszteri rendeletet. Hozzátette: a minisztérium 2019-ben egy temesvári ortodox és egy marosvásárhelyi katolikus iskolát hozott létre. A bírósági döntés csak a katolikus iskolát érinti.



"Ez elfogadhatatlan, felháborító, minősíthetetlen. Nem fogjuk hagyni, hogy így maradjon. Megvárjuk a bíróság indoklását, és újrakezdjük az iskola alapítását, hogy a 2022-23-as tanév kezdetekor az iskola fogadhassa a diákokat. Az iskola a helyi közösséget szolgálja, a nevelést szolgálja, ez az iskola létezni fog" - jelentette ki Kelemen Hunor.



MTI