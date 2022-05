A Mi Hazánk jogi védelmet adna a Jobbik rendezvényén megtámadott nőnek

2022. május 6. 14:15

A Mi Hazánk Mozgalom felajánlja, hogy jogi segítséget és fizikai védelmet nyújt annak a nőnek, aki a Jobbik rendezvényén vált szexuális erőszak áldozatává - jelentette ki a párt alelnöke pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

Apáti István azt mondta, nem csupán Földi Istvánt, Kocsord egykori jobbikos polgármesterét terheli felelősség, hanem Jakab Péter pártelnököt is, aki szerinte megpróbálta eltussolni a botrányt, és párttársát is erre kívánta rábírni.



Ezzel Jakab Péter valószínűleg hivatalos személy által megvalósított bűnpártolást követett el, ami 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, egyben kizárja az országgyűlési mandátum birtoklását - vélekedett.



Azt mondta, a Mi Hazánk kivételesen felháborítónak tartja a Jobbik háza táján kirobbant szexuális botrányt, amelynek sértettje Szilágyi György jobbikos politikus élettársa, és személyesen is lelkiismeret-furdalást érez, mert az erőszak olyan személyhez köthető, akinek segítette politikussá válását. Ezért is kötelességének érzi, hogy véget vessen az elkövető politikai ámokfutásának - fűzte hozzá.



Apáti István kitért arra, hogy Jakab Péter elnöki kampányának egyik "zászlóvivője és hű fegyverhordozója" volt Földi István, de a pártelnök mellett Gyüre Csaba volt jobbikos országgyűlési képviselőnek is színt kell vallania arról, hogy mit tapasztalt ezen a 2021. decemberi éjszakán.



Jakab Pétert azt sem menti a felelősség alól, hogy a cselekmény időpontjában "ő gyakorlatilag totálkáros, sebezhetetlen részegen hevert valahol ott a disznótor környékén", hiszen másnap reggel neki tudni kellett, hogy mi történt - fogalmazott Apáti István.



Úgy értékelt: a botrány az egész "szélsőbaloldal" ügye, és rávilágít arra, hogy a Mi Hazánk az egyetlen valódi ellenzéki párt.



Csütörtökön a Bors írt arról, hogy erőszakos nemi közösülés kísérlete történt egy vidéki jobbikos rendezvényen tavaly decemberben. Későbbi sajtóhírek Földi Istvánt nevezték meg elkövetőként.

MTI