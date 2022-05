A kárpátaljai magyar intézmények sok ukrán menekültnek adnak menedéket

2022. május 6. 16:03

Több száz ukrajnai menekült kap szállást és ellátást a magyar kormány által fenntartott kárpátaljai magyar intézményekben, amelyek etnikai, nyelvi és vallási hovatartozástól függetlenül fogadják a belső-ukrajnai bajbajutottakat - közölte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

Az államtitkárság által az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben Potápi Árpád János kiemelte: az orosz-ukrán háborús konfliktus kitörése óta a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságán keresztül fenntartott és támogatott egyházi és oktatási intézmények, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és Szakképzési Centrumai, a nagydobronyi, péterfalvi, nagyberegi, karácsfalvai, munkácsi és técsői egyházi líceumok és kollégiumok több száz menekült magas színvonalú elszállásolásában, ellátásában vesznek részt. Az intézmények fűtési és egyéb rezsiköltségeit, kiadásait a nemzetpolitikai államtitkárság biztosítja.



Potápi Árpád János közlése szerint a felsorolt intézményekben jelenleg mintegy 800 belső-ukrajnai menekült elszállásolása és ellátása valósul meg. Magyarország célja, hogy a humanitárius segélyszállítmányok mellett ezzel az indirekt támogatással is hozzájáruljon Ukrajna lakosainak megsegítéséhez, és erősítse azt a példaértékű ukrán-magyar együttműködést, amely jelenleg Kárpátalja területén valósul meg a rászorulók megsegítésében - írta.



Hozzátette: a háborús helyzetben Magyarország azonnal reagált, minden segítséget megad a kárpátaljai magyar nemzeti közösség tagjainak, és erején felül biztosítja az ukrajnai menekültek ellátását.



Ismét bizonyítjuk, hogy a kárpátaljai magyarok és a bajbajutott ukrán emberek számíthatnak Magyarországra - fogalmazott a nemzetpolitikai államtitkár.



Kitért arra is: a magyar kormány számára kiemelten fontos, hogy Ukrajnában mielőbb béke legyen. Magyarországnak az az érdeke, hogy a szomszédos Ukrajna egy szuverén, kiegyensúlyozott, demokratikus jogállam legyen, ahol a nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyar kisebbség is biztonságban és nyugalomban élhet szülőföldjén.



"A kárpátaljai magyar közösség támogatása a továbbiakban is folyamatos. Mindent megteszünk azért, hogy a kárpátaljai magyar szervezetek működését a háborús helyzetben is biztosítani tudják, mert továbbra is ezek a szervezetek a legfontosabb partnereink a kárpátaljai magyar közösség megtartásában" - hangsúlyozta Potápi Árpád János.



MTI