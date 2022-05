Lemondásra szólították föl Gálfi Árpádot, Székelyudvarhely polgármesterét

2022. május 6. 18:07

Lemondásra szólította fel Gálfi Árpádot, Székelyudvarhely polgármesterét a Szabad Emberek Pártja (POL) önkormányzati frakciója - közölte a Székelyhon.ro portál a frakció képviselőinek pénteki sajtótájékoztatója alapján.

Gálfi Árpád – youtube

A 19 tagú önkormányzati testület 12 tagú frakciója azokból alakult, akik a polgármesterrel egy csapatban, kényszerűségből a Szabad Emberek Pártja színeiben szereztek mandátumot a 2020 őszén tartott önkormányzati választásokon.



A csapat ma úgy ítéli meg, hogy nem lehet együtt dolgozni Gálfi Árpáddal, ezért azt kezdeményezték, hogy a polgármester is, a frakció tagjai is mondjanak le, de - közlésük szerint - a polgármester ezt elutasította, ezért a frakció tagjai is tisztségben maradtak.



A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalon belüli konfliktusok azt követően kerültek a figyelem középpontjába, hogy csütörtökön lemondott tisztségéből Pálfi Kinga alpolgármester, és Albert Sándor városmenedzser, korábban pedig a képviselőtestület több POL-os tagja, valamint a polgármesteri hivatal fejlesztési és beruházási igazgatóságának vezetője vált meg a tisztségétől.



Godra Zsolt, a POL-frakció vezetője elmondta: 2020-ban Gálfi Árpád személyében a "legkisebb rosszat" választották. Egy erkölcsileg feddhetetlen, négyéves tapasztalattal rendelkező személyt láttak benne, aki lelkesedéssel pótolja a menedzsment terén mutatott hiányosságait. Nem figyeltek azonban eléggé arra a bizalmi válságra, amely a polgármesteri hivatalon belül kialakult, miután a polgármester a belső, vitás helyzetek tisztázását elsősorban nyomozati szervekre bízta. E válság következtében indult el a felmondási, lemondási hullám, amely csökkentette a hivatali munkavégzés hatásfokát.



Péter Balázs frakcióvezető-helyettes szerint Gálfi Árpádról végképp bebizonyosodott, hogy "alkalmatlan a feladatának elvégzésére, elérte saját vezetői kompetenciájának felső határát, és tevékenysége ezentúl csak a város kárára van".



A Székelyhon közölte: Gálfi Árpád hétfőre ígérte, hogy reagál egykori csapattársainak felszólítására.



A polgármester és támogatói az általuk létrehozott Székelyudvarhelyért párt színeiben kívántak indulni a 2020-as önkormányzati választásokon, de a pártbejegyzés nem történt meg időben. Ezért a Marosvásárhelyen alakult erdélyi regionális vegyes párt, a POL színeiben mérették meg magukat. Gálfi a szavazatok 68,3 százalékával kapott újabb mandátumot, a POL pedig csaknem kétharmados többséget szerzett a városi tanácsban. A fennmaradó helyeken a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a Magyar Polgári Párt (MPP) osztozott a testületben.



A több mint 34 ezer lakosú Székelyudvarhelyen a lakosság 96 százaléka vallotta magát magyarnak a 2011-es népszámláláson.



MTI