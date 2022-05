Fegyverszállítmányok – az olasz védelmi miniszter magyarázatra kényszerül

2022. május 6. 18:17

Miután a kormánypártok egy része megkérdőjelezte az orosz támadás sújtotta Ukrajnának szánt újabb olasz fegyverszállítmány jogosultságát, a védelmi tárcát vezető Lorenzo Guerini pénteken bejelentette, hogy kész a parlament előtt tisztázni, milyen céllal támogatják Kijev felfegyverzését.

Guerini – decode39.com

Lorenzo Guerini hangoztatta, hogy a védelmi tárca a római parlament korábbi felhatalmazása szerint jár el.



Emlékeztetett, hogy a felső- és alsóház március közepén majdnem egyhangúan igent mondott a kormány Ukrajnát támogató intézkedéscsomagjára, amely a menekültek segítése és Kijev pénzügyi támogatása mellett katonai védelmi eszközök szállítására is vonatkozott. Az utolsó szállítmányról a miniszter csütörtökön adott tájékoztatást a parlament védelmi bizottságában. A szállítmány részleteit tikosították, de a miniszter járműellenes és rövid hatótávolságú légvédelmi eszközökről beszélt, tüzérségi lövedékekről, aknavetőkről, távközlési-kommunikációs berendezésekről, egyéni védelmi, valamint túlélést elősegítő felszerelésről.



Lorenzo Guerini kijelentette, hogy a római kormány továbbra is támogatja Ukrajna védelmi rendszerét "az orosz agresszióval szemben olyan eszközökkel, amelyek képesek hatástalanítani azokat az oroszországi tüzérségi állásokat, ahonnan a városokat és a civil lakosságot bombázzák". Hangoztatta, hogy készen áll a parlamenti meghallgatásra, miként ezt az Öt Csillag Mozgalom (M5S) kormánypárt szorgalmazta.



A miniszter kijelentéseit több parlamenti párt fenntartással fogadta. A szintén kormányerő Hajrá, Olaszország! (FI) alelnöke Antonio Tajani azt mondta, támogatják fegyverek szállítását azzal a feltétellel, hogy azok nem hagyják el Ukrajna határait. "Problematikussá válik a helyzet, ha orosz területet támadunk nyugati fegyverekkel" - fejtette ki Tajani.



A Liga vezetője, Matteo Salvini úgy kommentálta a védelmi miniszter szavait, hogy a háború kezdete óta eltelt két és fél hónap után "fel kell tenni a kérdést, kihez kerülnek a fegyverek. Ukrajna védelemre szorul, de azt gondolom, hogy az ukrán népnek elkeseredetten tűzszünetre és békére van szüksége."



Matteo Salvini megjegyezte, hogy a miniszternek el kellene magyarázni, mi a különbség a védelmi és a támadó fegyverek között. "Több ezer halott után elérkezett az ideje, hogy Oroszországot és Ukrajnát tárgyalóasztalhoz kényszerítsük"- tette hozzá.



A szintén kormánypárti, baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára, Enrico Letta kifejtette: "az ukránok és az olaszok is békét akarnak, a probléma az, hogy az oroszok és (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) nem akarja a békét".



Az olasz közszolgálati rádióban szerdán közölt felmérés szerint az olaszok 58 százaléka nem támogatja Ukrajna felfegyverzését.

Az ellenzők többsége a FI szavazójának vallotta magát, a fegyverszállítmányok támogatói között a PD-választók vannak többségben.



MTI