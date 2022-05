Végső búcsút vettek Svébis Mihálytól

2022. május 6. 19:02

Végső búcsút vettek Svébis Mihálytól, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatójától pénteken a kecskeméti református temetőben.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a több száz gyászoló előtt azt mondta: Svébis Mihály szerető családapa, férj, kiváló orvos volt, példaképe tanítványainak, kollégáinak, intézetvezető, akinek igazgatósága alatt az intézmény töretlenül fejlődött.



Svébis Mihály klasszikus orvos volt: nemcsak az állami orvosi eskühöz volt hű, hanem a hippokratészi klasszikus orvosi szemléletet képviselte. Azt, amikor egy orvos nemcsak jó szakember, hanem jó ember is - közölte Kásler Miklós.



Svébis Mihály azt vallotta, amit nagyon sokan vallanak most is, és ami a magyar egészségügy jövője szempontjából alapvető: csak akkor újulhat meg, ha szem előtt tartják, hogy "salus aegroti, suprema lex esto", azaz legyen a beteg java a legfőbb törvény - fogalmazott a miniszter.



Az elhunyt barátjaként felidézte, hogy Svébis Mihály betegsége kezdetén felkereste, kitüntette bizalmával, elmondta panaszait, végigbeszélték a terápia lehetőségeit, a betegség lefolyását, a várható prognózist. "Mindketten tisztában voltunk az akkori helyzettel" - mondta a miniszter, hozzátéve, a főigazgató méltósággal és alázattal viszonyult a betegséghez.



Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere kiemelte: Svébis Mihálynak szívügye volt Kecskemét, az ott élők sorsa, jövője. Maradandót alkotott, egy olyan szellemiséget, világlátást adott, amely lélekben is megerősítette a közösséget - mondta, hangsúlyozva, feladat, kötelesség nemcsak megőrizni, hanem folytatni, továbbépíteni mindazt, amit a főigazgató örökül hagyott.



Horváth Zsolt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház orvosigazgatója búcsúztatójában azt mondta, Svébis Mihály tizenhat évig volt az intézmény első számú vezetője, utolsó napjáig irányította a kórházat, s "kősziklaként" tűrte betegségét.



Svébis Mihály terve, tevékenységének mozgatórugója az volt, hogy a Nyíri úti telephely beépüljön és minden gyógyító egység egy helyen lehessen. A főigazgatónak köszönhetően új épületszárny létesült, felépült az egynapos sebészeti ellátást biztosító épület és a gyerekpszichiátria is - idézte fel az orvosigazgató.



Hozzátette, azon lesznek, hogy megvalósítsák Svébis Mihály álmát és megépüljön a Pólus II. épületegyüttes is.



Svébis Mihály életének 68. évében, április 28-án hunyt el. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) saját halottjának tekinti.

MTI