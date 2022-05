Fülemülék éjszakája Topolyán és Kishegyesen

2022. május 6. 23:02

Egy hosszabb sétával egybekötött csalogánylesre invitálja a természetkedvelőket az Arcus Környezetvédő Egyesület Topolyán és Kishegyesen is. A csalogány, vagy más néven fülemüle éneke az estétől reggelig hallható.

A topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület Fülemülék éjszakája elnevezésű programja már több éves múltra tekint vissza. A madarak és fák napja alkalmából a Fülemülék éjszakáját évtizedekkel ezelőtt Nyugat-Európában kezdték rendszeresen megszervezni, majd Magyarország is átvette a gyakorlatot. A topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület több mint tíz éve szervezi meg, több helyszínen is. A rendezvény célja, hogy a polgárok megismerjék a közvetlen közelükben élő, egyik legszebb hangú énekesmadarunkat, a fülemülét (Luscinia megarhynchos). Mára a madár beköltözött a lakott területekre is.

Egy kellemes május esti séta keretében a résztvevők nem csak a fülemülékkel, hanem más, vidékünkön gyakori énekesmadárral is megismerkedhetnek. Topolyán a múzeum előtt, Kishegyesen az általános iskola előtt gyülekeznek és indulnak el a sétára. Közben a fülemüle költéséről, élőhelyéről, életmódjáról az Arcus Környezetvédő Egyesület madarász szekciójának tagjai mondanak ismertetőt. Topolyán az egykori faiskoláig, míg Kishegyesen – május 7-én 18 órától – az egykori vasútállomásig terjed ki a túra útvonala.

A mindössze 14-16 centiméteres, nagyjából 17–24 grammos, szürke és vörösesbarna színekben pompázó madár rovarokkal, férgekkel táplálkozik, a kártevők pusztítója, ezért is hasznos. A fülemüle szó a görög Philoméla (Φιλομήλα), egy ókori mitológiai alak nevéből származik.

vajma.info