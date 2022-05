Június végén rendezik meg a 8. Everness fesztivált Siófokon

2022. május 7. 13:55

Június 21. és 27. között rendezik meg a 8. Everness fesztivált Siófokon. Az életmód- és önismereti fesztiválon mozgás- és zenei programok, workshopok, előadások várják az érdeklődőket.

Klein Csaba, a fesztivál igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy mintegy 300 előadó osztja meg tapasztalatait az önismeret iránt fogékony résztvevőkkel a fesztivál 7 "falujának" 17 helyszínén.

Az Evernessia nagyszínpadon áll közönség elé Dan Millman, A Békés Harcos útja című könyv írója. Denise Linn amerikai író, coach előadása az észak-amerikai indiánok spirituális életébe enged betekintést. Buda László a mindennapokat megnehezítő elakadásokból segít majd továbblépni, Steiner Kristóf a vegán életmódról tart előadást. A kiút befelé vezet címmel az érdeklődők meghallgathatják Szabó Péter gondolatait, Kiss Balázs Kunó a félelemről, Gánti Bence a világbékéről beszél majd. A tibeti jógik különleges világába kalauzol Chumba Lama, Dora Gyula tanácsadó pedig a sikeres nők titkát igyekszik feltárni.

Klein Csaba kiemelte, hogy idén először nyílik meg a látogatók előtt a szakrális falu. Itt a törzsi kultúrákkal ismerkedhetnek meg a vendégek, lesz tűz körül éneklés, zenélés, tánc, valamint a szauna egy ősi változatát, a csergát is megismerhetik az érdeklődők.

A zenei programok idén három helyszínen zajlanak majd. A világzenei színpadon fellép a Tribali, a Hang Masssive, a Napfonat, Palya Bea és az EarthJam. Nessi Gomes két Odüsszeia ének workshopot is tart.

A meditatív zene kedvelői hangfürdőzhetnek Karacs Ildivel, hangutazásra indulhatnak a DreamCorner42, valamint mantrákat énekelhetnek Karma Pema Dorje és Ölvedi Gábor vezetésével. A Pangani multiszenzoros zenei rituáléval készül, Pável Norbi hangutazást tart. A Versum zenei műhelyében többször is feltűnik az Ecstatic Dance formációja, lesz Életfa-mantrakoncert, zenél a Gaia Tree és a Colibri Volandor.

A tánc szerelmeseit Keck Mária flamenco-kurzussal várja, Natkai Ágnes pedig hawaii hula táncokat tanít. Az önismereti táncos műfajok képviseletében érkezik Thaiföldről a Dance Mandala, amely egy szabad mozgáson alapuló táncmeditáció és fellép Fejér Péter is. Idén is lesz Nia, valamint egy olyan mozgásformát is megismerhetnek a fesztiválozók, amely a nőies mozdulatokat, a lágyságban rejlő erőt hozza közel az érdeklődőkhöz, ez a Heels.

Ezen kívül a jóga különféle válfajait is kipróbálhatják a mozogni vágyók, az intimitás faluban pedig többek között a szexualitáshoz, intimitáshoz kapcsolódó párkapcsolati, lelki problémákra kereshetnek választ szakemberek segítségével.

A fesztivál újdonsága lesz a kultúra színpad, ahol délelőttönként gyermekelőadásokkal, Pöttyös Panni és Kockás Peti történeteiből rendezett felolvasásokkal, bábszínházzal várják majd a legkisebbeket, míg a későbbi órákban stand-up estek, beszélgetések várják a nézőket.

A szülők sátra a felnőtteket, míg a gyermekfalu a kicsiket várja programjaival. A fesztiválra 14 éves kor alatt ingyenes a belépés.

MTI