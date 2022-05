NB I - Csak egy pontot szerzett Debrecenben a Puskás Akadémia

2022. május 7. 17:45

A bennmaradását már korábban bebiztosító Debrecen hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott az ezüstéremért küzdő, biztos Konferencia-liga-selejtezős Puskás Akadémiával a labdarúgó OTP Bank Liga 32., utolsó előtti fordulójának szombati nyitómérkőzésén.

OTP Bank Liga, 32. forduló:

Debreceni VSC-Puskás Akadémia 1-1 (1-0)



Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3621 néző, v: Berke

gólszerzők: Bódi (34.), illetve Favorov (63.)

sárga lap: Da. Babunski (40.), Bévárdi (54.), illetve Favorov (28.), Szolnoki (53.), Spandler (82.)



DVSC: Gróf - Baranyai, Pávkovics, Deslandes, Korhut (Ferenczi, 66.) - Baráth, Bényei (Varga J., 66.) - Bévárdi (Soltész, 89.), Da. Babunski (Dzsudzsák, 76.), Bódi - Do. Babunski (Rácz, 76.)



Puskás Akadémia: Markek - Szolnoki, Stronati, Spandler, Nagy Zs. (Deutsch, 88.), - Favorov, Urblik (Corbu, a szünetben), Van Niegóff - Slagveer (Skribek, a szünetben), Zahedi (Kozák, 42.), Baluta (Komáromi, 80.)



Az első negyedóra végéhez közeledve nagy gólszerzési lehetőséget hagyott ki a Puskás Akadémia: Zahedi közelről tiszta helyzetben nem találta el a kaput. Nem sokkal később csúsztatott fejessel is veszélyeztetett a vendégcsapat, amely célratörőbben futballozott ellenfelénél, ugyanakkor nem tudta kontrollálni a középpályát. Ha a DVSC támadott, a PAFC fegyelmezetten zárt vissza, így a hazaiak alig jutottak el a vendégek kapujáig, de ez egyben azt is magával vonta, hogy a Puskás Akadémia a pálya középső harmadában nem szerzett labdát.

Félóra elteltével némileg váratlanul az addig kapura teljesen veszélytelen hazaiak kerültek előnybe: egy sikertelen csel után Bódi elé került a labda, aki a 16-os bal sarkától két-három lépést téve jobbal a hosszú alsóba tekert úgy, hogy a labda a kapufáról pattant be.

Nem volt nagy a tempó, és ez az esőben kezdődő második félidőre sem változott. A Debrecen a vezetés birtokában egy darabig kontrollálta a mérkőzést, a vendégek a támadások szervezésben nem voltak pontosak, de egy szöglet után így is egyenlíteni tudtak. A folytatásban viszont már a PAFC birtokolta többet a labdát, többször ígéretes helyzetben el is jutott a hazaiak kapujáig, újabb gólt azonban nem sikerült szereznie, így meg kellett elégednie az egy ponttal.

MTI