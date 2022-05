Harminc éves a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

2022. május 7. 20:10

Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke (j3) átveszi a Kárpát-medencei pedagógus szervezetektől az összetartozást szimbolizáló zászlót a szövetség 30 éves fennállásának jubileumi ünnepségén a marosvásárhelyi kultúrpalotában 2022. május 7-én. MTI/Kiss Gábor

Megalakulása harmincadik évfordulóját ünnepelte szombaton a marosvásárhelyi Kultúrpalotában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ).

Az ünnepséget 2021 végére tervezték, de az akkori járványügyi szabályozások nem tették lehetővé a pedagógusok gyülekezését.

Burus Siklódi Botond, a szövetség elnöke felidézte: a szolgálat, az építkezés és a küzdelem harminc éve áll a szövetség mögött. Ebben az időszakban a minőséget, hitelességet és a tisztességet próbálták képviselni.

Hozzátette: most olyan új oktatási rendszer létrehozására kell törekedniük, amely a létező szilárd elméleti és erkölcsi alapokon nyugszik, de az új idők új követelményeinek is megfelel, és amelyben otthonra talál a digitális bennszülött és a digitális bevándorló egyaránt.

Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára üzenetében a gyorsan változó világ kihívásaira hívta fel a figyelmet, amelyben az oktatókra fontos szerep hárul.

Úgy vélte: az új kihívások korában csak a szilárd szellemi és lelki alapokkal rendelkezők, a lélekben és tudásukban erősek, a váratlan helyzetekhez gyorsan alkalmazkodni tudók, a sokrétű ismerettel, sokféle kompetenciákkal rendelkezők tudnak talpon maradni, érvényesülni, hosszabb távra tervezni. "Ha mindehhez érző szív és biztos identitástudat párosul, még jobb eséllyel elérhető az a jólét, amiben mindenki jól érezheti magát, és amire mindannyian várunk" - jelentette ki. Szerinte mindez nem valósítható meg a pedagógusok nélkül.

Kallós Zoltán, a román Oktatásügyi Minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkára köszönetet mondott azoknak a magyar pedagógusoknak, akik "lehetővé tették, hogy a magyarságtudat magja el legyen ültetve a gyermekek szívében, lelkében".

Arra hívta fel a figyelmet, hogy még ha nem is úgy mennek be az iskolába a tanárok, hogy aznap megváltják a világot, a jövő mindig a következő pillanattal kezdődik és a pedagógusokon múlik.

Szilágyi Péter miniszteri biztos a Nemzetpolitikai Államtitkárság oklevelét és a magyar nemzetpolitika 12 évét összefoglaló könyvet hozta az ünnepségre. Eötvös József egykori tanügyminisztert idézve jelentette ki: a nevelés minden fejlődésnek az egyedül biztos alapja. Köszönetét fejezte ki azért, hogy bő egy évszázaddal a trianoni döntés után is van magyar szó az iskolákban Magyarország határain kívül is. Azt is megköszönte, hogy egyre több szülő szavaz bizalmat a magyar oktatási intézményeknek.

Megjegyezte: a magyar kormány és a pedagógusok közös erőfeszítése nyomán ma már több mint 300 ezer gyermek tanul magyarul Magyarország határain kívül.

A marosvásárhelyi rendezvény keretében avatták fel az RMPSZ erre az alkalomra elkészített zászlaját, és aláírásra bocsátották azt a tiltakozó nyilatkozatot, amelyet a pedagógusszövetség elnöksége adott ki a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumot létrehozó miniszteri rendeletet érvénytelenítő bírósági határozat kapcsán.

MTI