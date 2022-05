Egységesebb eljárásrendet szorgalmaz a HÖOK a szociális ösztöndíjaknál

2022. május 7. 21:25

A szociális ösztöndíjak pályáztatásának és odaítélésének egységesebb eljárásrendjére vonatkozó ajánlást fogadott el tavaszi közgyűlésén a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) Egerben - közölte a szervezet sajtófőnöke szombaton az MTI-vel.

Budai Marcell tájékoztatása szerint a HÖOK elnökségének és programvezetőinek beszámolója mellett az eseményen kiemelt témaként szerepelt a felsőoktatási szociális ösztöndíjak helyzete. Bár a juttatások szabályozására külön kormányrendelet született, az nagy mozgásteret ad az intézmények számára, így jelentős eltérések tapasztalhatók a pályázatok között - húzta alá.

Lassan egyéves munka zárult le azzal, hogy a közgyűlés szombaton elfogadta a HÖOK juttatási akadémia nevű szakmai csoport által készített ajánlást, amelynek célja, hogy a felsőoktatási intézmények eljárásai közelítsenek egymáshoz - fogalmazott.

A közgyűlésen szó esett továbbá arról is, hogy a koronavírus-járvány után az orosz-ukrán háború bajbajutottjain is számtalan karitatív akcióval segítettek, segítenek a hallgatók. Képviseleteik saját segítő kezdeményezéseik, adománygyűjtéseik mellett több kormányzati projekthez nyújtottak és nyújtanak jelenleg is támogatást - jelezte a sajtófőnök.

Emlékeztetett: a menekültek számára létrehozott 1818-as infóvonalon és az orvosok számára fenntartott 1812-es tolmácsvonalon ukránul vagy oroszul beszélő hallgatók dolgoznak, csakúgy mint a humanitárius különvonatokon, ahol hallgatók tájékoztatják a menekülteket.

Murai László, a HÖOK elnöke köszönetét fejezte ki az intézményeknek, melyek segítettek az említett feladatokra alkalmas hallgatók toborzásában - mondta Budai Marcell, aki arról is beszámolt, hogy a szombati eseményen bővült a HÖOK külhoni tagjainak száma, miután a közgyűlés támogatta a Vajdasági Ifjúsági Fórum tagfelvételi kérelmét.

MTI