Bemutatjuk a Fehér Ház új szóvivőjét

2022. május 8. 01:20

A Fehér Ház leköszönő sajtószóvivője, Jen Psaki (jobbra) bejelenti, hogy Karine Jean-Pierre (balra) lesz a Fehér Ház új sajtótitkára (Fotó: MTI/EPA)

Új szóvivője van a Fehér Háznak, miután a tisztséget eddig betöltő Jen Psaki várhatóan a liberális MSNBC televíziónál folytatja a pályafutását. Karine Jean-Pierre az Egyesült Államok történetében a második fekete nő, aki az elnök nevében tarthat sajtótájékoztatót és az első olyan, aki nyíltan vállalja homoszexualitását.

Egy fekete, leszbikus nőt nevezett ki Joe Biden amerikai elnök a Fehér Ház új szóvivőjének. Biden ezzel bővíti azoknak a fekete nőknek a táborát, akik magas rangú pozíciót foglalhatnak el kormányzatában. Karine Jean-Pierre eddigi kijelentéseivel nem váltotta ki a jobboldali szavazók tetszését – írta a Magyar Nemzet.

A lap szerint Karine Jean-Pierre jelenleg a Fehér Ház helyettes sajtótitkára, így jövő héten felettesét, Jen Psakit váltja a nagy presztízsű pozícióban.

Psaki nem az őt ért kritikák miatt távozik a székéből, megbízatását eredetileg is egy évre vállalta, várhatóan a liberális MSNBC televíziónál folytatja a pályafutását.

Karine nemcsak a tapasztalatot, a tehetséget és a feddhetetlenséget hozza magával ehhez a nehéz munkához, hanem továbbra is meghatározó szerepe lesz a Biden-Harris-adminisztráció munkájáról szóló kommunikációban is – írta közleményében Biden elnök.

A 44 éves Karine Jean-Pierre Franciaország egy tengerentúli területén, a karib-tengeri Martinique-on született, majd New Yorkban nőtt fel. Közkapcsolatok szakirányú mesterdiplomáját a Columbia Egyetemen szerezte, majd a liberális MSNBC televízió elemzője volt, de különböző tisztségeket töltött be az Obama-adminisztrációban is. A 2016-os elnökválasztás során ő volt a radikális baloldali MoveOn szervezet országos szóvivője.

Jean-Pierre a Demokrata Párt oldalán szerzett több mint két évtizedes politikai tapasztalata okán Joe Biden kampánytanácsadója is volt az előválasztás során. A 2020-as elnökválasztás demokrata párti győzelmét követően pedig oszlopos tagja lett a Fehér Ház sajtócsapatának. Nemrégiben éppen ő kísérte el Bident európai körútjára, hiszen Psaki koronavírus-megbetegedése miatt nem tarthatott az elnökkel.

– Megtiszteltetés és kiváltság a Fehér Ház pódiumán állni. Ez egy történelmi pillanat, nemcsak számomra, hiszen a munkámmal számtalan különböző közösséget is képviselhetek – nyilatkozta kinevezése kapcsán Jean-Pierre.

Az Egyesült Államok történetében Jean-Pierre a második fekete nő, aki az elnök nevében tarthat sajtótájékoztatót és az első olyan, aki nyíltan vállalja homoszexualitását. A kinevezés egybeesik a Biden-adminisztráció korábbi ígéretével, amely hangsúlyt kívánt helyezni arra, hogy fekete nőket valódi hatalmi pozíciókba helyezzen.

A kinevezéssel összefüggésben a jobboldali sajtó azonnal összegyűjtötte azokat az ügyeket, amelyek megkérdőjelezik Jean-Pierre alkalmasságát.

Jean-Pierre az előző, republikánus elnökkel, Donald Trumppal kapcsolatban azt nyilatkozta: „meg kell értenünk, ha nem vagy fehér, heteroszexuális férfi, akkor rettegsz Trump elnökségétől, hiszen abban nincs helyed”.

A szóvivő mindemellett egy újabb példája annak – felvetve az összeférhetetlenség gyanúját –, hogy milyen gyakori az átjárás a Demokrata Párt és a baloldali sajtó között, hiszen felesége Suzanne Malveaux, aki jelenleg is a CNN műsorvezetője.

Az amerikai sajtó az eset kapcsán felvetette az összeférhetetlenség kérdését is.

hirado.hu