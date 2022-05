Divízió I/A jégkorong-vb - Győzelem a zárónapon

2022. május 8. 18:10

A világelitbe feljutott magyar jégkorong-válogatott 4-2-re legyőzte a kieső Románia csapatát a ljubljanai divízió I/A világbajnokság zárónapján.

Az első harmad magyar mezőnyfölényt hozott két góllal, ám a folytatásban egyenlített a rivális, de 1:16 perc múlva Kulmala Rasmus újból vezetést szerzett a magyaroknak. A hajrában még Sofron István lőtt emberelőnyös gólt.



Eredmény:

Magyarország-Románia 4-2 (2-0, 1-2, 1-0)



gólszerzők: Nagy (9.), Magosi (13.), Kulmala (30.), Sofron (57.), illetve Gliga (21.), Ferencz-Csibi (28.)



A vasárnapi találkozó tét nélküli volt: szombaton nemcsak az dőlt el, hogy a házigazda szlovén, valamint a magyar együttes jövőre a világ legjobbjai között játszhat, hanem az is, hogy a román alakulat 2023-ban a divízió I/B-ben szerepel, ráadásul Litvánia harmadik és a Koreai Köztársaság negyedik helye is be volt betonozva.

Óvatosságra adott okot, hogy a két együttes legutóbbi egymás elleni összecsapásán, 2020. február 8-án a nottinghami olimpiai selejtezőben a magyarok csak hosszabbításban nyertek Erdély Csanád góljával.

Sean Simpson szövetségi kapitány ismét Rajna Miklósnak szavazott bizalmat a kapuban. A kiváló hangulatról közel háromezer magyar szurkoló gondoskodott.

Eleinte nem volt nagy iram, majd amikor a magyarok a harmad derekán sebességet váltottak, bő négy perc alatt két gólt is ütöttek. Előbb Szirányi Bence betörése után a lecsorgót Nagy Gergő vágta Tőke Zoltán lába között a hálóba, majd egy hatékony letámadás után Sebők Balázs szerzett pakkot, Magosi Bálint elé passzolt, aki hatalmas erővel bombázott a léc alá. A 11 székellyel és hat honosított játékossal felálló román csapat csak a szünet előtti emberelőnye alatt veszélyeztetett, de Rajnának nem okoztak gondot.

A második harmad 30. másodpercében Roberto Gliga maradt őrizetlenül, és nem hibázott. Sofron István visszaállíthatta volna a különbséget, azonban lövése a keresztlécen csattant, a védők pedig tisztáztak a gólvonal elől. Jevgenyij Szkacskov szólóját védte később Rajna, ám a 28. percben a magyar kapus egy védése után nem ért vissza a helyére, és Ferencz-Csibi Róbert a hátsó felére ütötte a pakkot, amely a gólvonal mögé esett. Bő egy perc múlva Magosi lövése után a finnekkel junior világbajnok Kulmala Rasmus közelről kotorta be a korongot Tőke mamutja alatt.

A folytatásban minden ziccer kimaradt, így minimális magyar előnyről indult a záró játékrész. Tőke jól állta a rohamokat, de később a románoknak is voltak lehetőségeik. A hajrában emberelőnybe került a Simpson-csapat, ezt Sofron gólra váltotta, így eldőlt a csata.

Sean Simpson elmondta, hogy mindenféleképpen szerettek volna győzelemmel búcsúzni a tornától, és kiszolgálni a fantasztikus magyar közönséget.

"Nagyon büszke vagyok a játékosaimra. A feljutást nem adták könnyen, hiába ment el ebből a csoportból két erős válogatott, az itt játszók is erősek voltak. Keményen kellett dolgozni ellenük is. Boldogan utazunk haza Magyarországra" - mondta az MTI-nek a szövetségi kapitány.

Az utolsó gólt szerző, csíkszeredai születésű Sofron elmondta, számára ez egy különleges mérkőzés volt, sok klubtársa ellen kellett mérkőznie.

"Ilyenkor természetesen félreteszünk mindent, a saját országomért, nemzetemért harcolok. A legfontosabb, hogy nyertünk, feljutottunk. Volt egy rövidzárlatunk, de összességében uraltuk a mérkőzést" - mondta a csatár.

Az első találatot jegyző Nagy Gergő kiemelte, fontos volt, hogy a rövid tornán a szerencse is a csapat mellé álljon.

"Látható volt, hogy nagyon közel vannak egymáshoz a csapatok, és ilyenkor nem mindegy, ki lövi az első gólt, kinek megy befelé egy kapuvas például. Nagyon nagy szó, hogy ismét sikerült feljutunk" - fogalmazott.

Garát Zsombor megjelezte, bár nem volt tét, fontos volt a Románia elleni presztízs, a szurkolók kiszolgálása, és hogy győzelemmel búcsúzzanak Ljubljanától.

"Fel kellett pörögnünk, és úgy gondolom, ez sikerült is. Óriási lépés ez a magyar hokinak, legalább akkora dolog feljutni, mint az A csoportban szerepelni" - mondta.

Hátvédtársa, Szirányi Bence szerint a "feljutás az feljutás".

"Szinte minden ellenfelük kemény volt, a szlovénok kiemelkedtek, de Litvánia, Dél-Korea és Románia ellen is keményen kellett harcolni a győzelemért. Szuper érzés feljutást ünnepelni" - mondta a DVTK védője, aki hét éve Krakkóban a feljutást biztosító találatot ütötte a lengyel üres kapuba.



később:

Szlovénia-Koreai Köztársaság 19.00

MTI