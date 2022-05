Ujhelyi nekiment Deutsch Tamásnak

2022. május 8. 19:55

Ujhelyi: Deutsch Tamás vagy nincs tisztában az eseményekkel vagy tudatosan hazudik

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője vagy nincs tisztában az eseményekkel, vagy tudatosan hazudik, ugyanis azt állította, hogy a magyar baloldal támogatója, sőt, kezdeményezője volt az orosz olajembargót tartalmazó szankcióknak - jelentette ki Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában vasárnap.

Ujhelyi István hangsúlyozta: Deutsch Tamás állításával szemben a valóság az, hogy már hetekkel ezelőtt több alkalommal is világossá tette a baloldali szociáldemokraták képviselőjeként, hogy csak és kizárólag akkor tud támogatni az orosz energiahordozókra vonatkozó uniós szankciós csomagot, ha Magyarország megfelelő kompenzációt, valamint támogatást kap hozzá az európai közösség részéről. Akkor, ha a magyar kormány is azonnali lépéseket tesz, hogy Magyarország minél nagyobb mértékben tudjon az orosz kőolajhoz képest alternatív forrásokból származó nyersanyagot is feldolgozni, biztosítva ezáltal a lakossági és az ipari ellátás biztonságát is.

"Álláspontom szerint csak akkor ugorhatunk a mélyvízbe, ha már tudunk úszni, de legalábbis derekunkon van egy mentőöv" - fogalmazott.

A szocialista képviselő tájékoztatása szerint az elmúlt napokban levélben szorgalmazta az Európai Bizottság illetékeseinél, hogy az olajimport embargójával kapcsolatban tartsák szem előtt a tagállami adottságokat és a szankciós csomagnál törekedjenek a kompromisszumra.

"Az eszköz csak akkor hatásos, ha pontosan céloznak vele. Ha félrevisz, akkor súlyosabb károkat okoz" - fogalmazott Ujhelyi István, majd hozzátette: jó lenne, ha ebben a helyzetben a kormánypártok képviselői nem terjesztenének hazugságokat, és a közszolgálati média is megfelelően tájékoztatná a politikai szereplők álláspontjáról a nyilvánosságot.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-delegációjának vezetője vasárnap, a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában egyebek mellett kijelentette: a magyar baloldal európai parlamenti képviselői minden energiájukkal a saját hazájuk ellen áskálódnak. Az uniós olajembargós javaslatról azt mondta, a magyar baloldal az elmúlt hetekben maga is kezdeményezte az olaj- és gázembargót, "ahelyett, hogy kiálltak volna a legelemibb magyar érdek, a magyar emberek érdeke mellett".

Azt mondta: a magyar baloldal minden nemzetközi vitában Brüsszel, és nem a magyar polgárok oldalára állt, most mégis arra kérte valamennyi magyar baloldali EP-képviselőt, hogy emeljen szót az olajembargós elképzelésekkel szemben.

MTI