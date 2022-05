Novák Katalin a leköszönő kormányból vette át két legfontosabb munkatársát

Csónaképítő asztalos, dízelmozdony-szerelő, aranykalászos gazda, motorkerékpár-szerelő, karosszérialakatos – csak néhány olyan szakma, amelynek képviselői egyben parlamenti képviselők is. Nyelvtudás terén is rendkívül sokszínű a 2022-26-os ciklus parlamentje, ugyanis az angoltól kezdve a japánon és a kazahon át macedónnyelv-tudással rendelkező képviselő is helyet foglal az Országgyűlésben.