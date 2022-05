Rácz Zsófia: A kormány bízik a fiatalokban

2022. május 9. 14:58

A kormány bízik a fiatalokban, és arra törekszik, hogy intézkedéseivel erősítse a pozíciójukat - közölte a Miniszterelnökség fiatalokért felelős helyettes államtitkár hétfőn Tiszafüreden, a Kossuth Lajos Gimnáziumban.

Rácz Zsófia az ifjúság európai éve programsorozathoz kapcsolódó Európa-napi rendezvényen azt mondta: a tematikus év célja, hogy a fiatalok értsék és tapasztalják meg az európai uniós intézmények működését. Hozzátette: rengeteg program és lehetőség van, amelyeken keresztül a fiatalok személyes tapasztalatot is szerezhetnek, egyik példaként említette az Erasmus+ programot. Az ifjúság európai éve egyszerre köszönet és lehetőség. Egyrészt köszönet a fiataloknak a koronavírus-járvány alatt tanúsított helytállásukért, szolidaritásukért.

A fiatalok több korcsoportnak segítettek problémáik megoldásában - mondta. A tematikus év lehetőség is, hogy a fiatalok még inkább megerősítsék helyzetüket az Európai Unióban azáltal, hogy részt vesznek a programokban és kinyilvánítják álláspontjukat az őket érintő kérdésekben - közölte Rácz Zsófia. A kormány bízik a fiatalok képességeiben, szervezőkészségében, és a Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal együttműködve bonyolítja le a tematikus évet - mondta. Rácz Zsófia közölte: szeretnék, ha minél több dolog szólna a fiatalokról idén, nemcsak események, konferenciák, de kutatások és felmérések formájában is.

A kutatások és tanulmánykötetek nemcsak a fiatalok igényeiről festenek friss képet, hanem visszajelzést jelentenek a kormánynak az "ifjúsági szektorban" elért eredményekről. Ezért támogatják az ifjúság európai éve alatt elkészült tanulmányköteteket, amelyek által nemcsak jobban megismerik a folyamatosan változó trendeket, de többet tudnak meg a fiatalokat motiváló ösztönzőkről is - fűzte hozzá. A helyettes államtitkár közölte: a magyar fiatalok az európai uniós intézményekben is kipróbálhatják magukat gyakornokként. Rácz Zsófia kiemelte: a közösségeknek különösen fontos szerepe van a mobilitásban.

Az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület programjai nemcsak egyéni projektek megvalósítására adnak lehetőséget, hanem csoportos önkéntes projekteket is lehet indítani. Ezek a helyi kisközösségek számára adnak lehetőséget tapasztalatszerzésre, és ösztönzik a fiatalokat a külföldi mobilitásra és a határon átnyúló önkéntes tevékenységekre is - mondta.

Pásztorné Vass Anikó, a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója, senior nagykövet arról beszélt, hogy az Európai Unió "legmegfelelőbb útjának" megtalálásába érdemes bevonni a fiatalokat is. Béres Béla nemzetközi szakjogász, az Európai Bizottsági Jogi Szakszolgálat tagja közölte: az Ukrajna elleni orosz támadás egységesítette az Európai Uniót. Az európai értékek soha nem voltak olyan időszerűek, mint most, az Európai Unió soha nem volt olyan egységes, mint most - tette hozzá.

Az eseményen részt vett Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere (Fidesz-KDNP), és előadást tartott Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója.

A program délután kerekasztal-beszélgetéssel folytatódik, amelynek témája: az Európai Unió és Magyarország.

MTI