Lezárult az eljárás a csenyétei haláleset miatt rabosított mentők ügyében

2022. május 9. 15:41

A két éve nagy port kavart esetben egy 49 éves, haldokló férfihoz kértek segítséget a Borsod megyei Csenyétére, de a két mentős rendőri kíséret nélkül nem volt hajlandó behajtani a faluba. Előzőleg ugyanis az eset kapcsán tíz perc alatt további négy bejelentés érkezett a diszpécserközpontba, a telefonhívások során szidalmazások, fenyegetések is elhangzottak.

Mivel a környéken korábban is érte atrocitás a mentősöket, ezért az encsi rendőrkapitányságtól kértek segítséget. A legközelebbi járőr húsz percre volt a falutól, így a mentősök a település szélén várták be a hatóság embereit. Közben a település polgármestere saját autójával vitte a mentőkhöz a 49 éves férfit, megkezdték az ellátását, de már nem lehetett rajta segíteni. Kiss István polgármester korábban arról beszélt az InfoRádiónak, hogy a faluban 30 éve nem fordult elő olyan, hogy mentősöket megfenyegettek vagy bántalmaztak volna.

Az Encs Városi Rendőrkapitányságon foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indult nyomozás. Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat főigazgatója korábban az InfoRádiónak úgy fogalmazott: „veszélyes helyszín esetén nemcsak Magyarországon, máshol is az a legfontosabb, hogy az ellátóegység biztonsága szavatolt legyen. Tűzeset helyszínére sem megyünk be, amíg a mentők biztonsága nem szavatolt.” Csató Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában visszautasította, hogy diszkrimináltak volna a kollégák és részletesen beszélt a munkájuk ilyenfajta nehézségeiről is.

Most a Telex kérdezett rá az ügyészségnél, hogy miként áll az ügy. Kiderült, hogy az Encsi Járási Ügyészség idén április 13-án bűncselekmény hiányában az eljárás megszüntetéséről döntött.

InfoStart