Vészesen apadnak a világ gabonatartalékai

2022. május 10. 00:55

Az Európa kenyereskosarának is nevezett Ukrajna területén dúló háború és az orosz agresszióra válaszul kirótt nyugati szankciók következtében jelentősen megcsappant a világ gabonakészlete, valamint a műtrágyagyártáshoz nélkülözhetetlen nitrogén globális készletei is, ami szintén hozzájárul az alapélelmiszerek brutális drágulásához – figyelmeztetnek az Egyesült Államok vezető műtrágyagyártói. A világ gabonakészleteinek feltöltése a szakemberek szerint több évig eltarthat.

Két-három évbe is beletelik, míg a világ mezőgazdasági rendszere kilábal abból a mély válságból, amelybe az ellátási láncok beszűkülése, a kiemelt termőföldeket is sújtó klímaváltozás és az ukrajnai háború következtében kényszerült – idézi a ZeroHedge amerikai konzervatív portál az egyik vezető amerikai műtrágyagyártó vállalat múlt heti jelentését.

Tony Will, az illinois-i székhelyű CF Industries Holdings Inc. elnök-vezérigazgatója a kialakulóban lévő élelmiszerválsággal kapcsolatban rámutatott: az ukrajnai háború és a nyugati szankciók jelentős mértékben korlátozzák a térségből a világ többi részébe irányuló gabonaexportot. Fennáll a veszélye annak is, hogy a konfliktus miatt az ukrajnai mezőgazdasági területek legalább 33 százalékát nem vetik be még az idén tavasszal, ami kétségtelenül hatással lesz az év későbbi terméshozamaira.

A cégvezető felhívja a figyelmet arra is, hogy a globális gabonakészlet jelenlegi rendkívül alacsony szintje következtében a kukorica, a búza és más gabonafélék határidős árai évtizedek óta nem tapasztalt mértékben megugrottak, emellett jelentősen megcsappantak a műtrágyagyártáshoz nélkülözhetetlen nitrogén globális készletei is, ami szintén hozzájárul az alapélelmiszerek brutális drágulásához.

A globális kínálatot korlátozzák a magas energiaköltségek miatt Európában és Ázsiában bevezetett restrikciók, az Egyiptomból, Törökországból és Kínából származó nitrogén-hatóanyagú termékek kivitelének megszorításai, valamint az oroszországi nitrogénexportot is ellehetetlenítő szankciók is – fűzte hozzá a vállaltvezető.

A lap emlékezetet: Ukrajna és Oroszország termőföldjeiről indul a globális búzakereskedelem több mint egynegyede és a kukoricakereskedelem mintegy ötöde, a hatalmas búzamezőiről „Európa kenyereskosarának” is nevezett Ukrajna területén végrehajtott orosz hadműveletek pedig elvágták a világot az olcsó és bőséges mezőgazdasági termékektől.





hirado.hu