Futball – Paksi FC: „A kupadöntőt nem lejátszani, hanem megnyerni kell!”

2022. május 10. 08:43

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a Magyar Kupa döntője előtt két nappal sajtótájékoztatót tartott a Magyar Labdarúgó Szövetség, melyre a két csapat vezetőedzőjét, valamint csapatkapitányát várták. A Fraci edzőjét, Sztanyiszlav Csercseszov és Dibusz Dénes képviselte, míg a Pakstól Bognár György tréner és Böde Dániel csatát nyilatkozott a Puskás Arénában.

„Egy kupadöntőt nem lejátszani kell, sokkal inkább megnyerni” - kezdte a kíváncsi és szép számban megjelent sajtóképviseletek kiszolgálását Bognár György. „Persze a Ferencvárost tartják esélyesebbnek, de ez nem az jelenti, hogy mi nem fogunk megtenni mindent azért, hogy a végén mi örülhessünk. Egészen biztos, hogy beletesszük az összes energiánkat, hogy szerda este sikeresek legyünk. Mind a huszonhárom játékosunk, aki jelen pillanatban bevethető erre a találkozóra, egészséges, még hogyha nincsenek is egyforma állapotban. Úgy gondolom, megfelelő ellenállásra leszünk képesek a Fradi ellen.”

Dibusz és Böde: valamelyikük a magasba emeli a kupát a döntő után – mlsz.hu

Kérdésként természetesen felmerült, hogy a Paks a szokott, impulzív játékával rukkol-e elő a rekordgyőztes és immáron harmincháromszoros bajnok ellen, melyre Bognár a következőket válaszolta. „Olyan szempontból érdekes a felvetés, hogy a legutóbbi, egymás elleni bajnokinkon éppen a Ferencváros alkalmazkodott hozzánk, hiszen sohasem játszottak még három belső védővel ellenünk, mint legutóbb. Lásd, mikor 0-3-ra nyerni tudtunk a Groupama Arénában, két belső védőjükkel szemben igen jó helyekről szedtük össze a labdákat. Gondolom, ezt Ők is kiszúrták. Nyilván nekünk is valamilyen szinten idomulni kell hozzájuk, mivel a keretüket azért magasabban jegyzett játékosok alkotják, ennek ellenére meg fogjuk tartani a saját elképzeléseinket is.”

A vezetőedző zárásként még elmondta, a legutolsó bajnokinkat beáldozták a szerdai kupadöntő érdekében, mely meccsre senkit nem kell külön motiválni.



A két tréner után a játékosok ékeztek az asztalhoz, akik felhőtlen hangulatról tettek tanúbizonyságot.

„Lőttem már pár gólt Dénesnek ellenfélként és egy csapatban edzésen is, remélem, most is betalálok majd a kapujába, épp' tíz éve szereztem utoljára gólt a Fradi ellen, itt az ideje újra” - ütötte fel a labdát félmosollyal Böde Dániel. „Mindenben próbálok majd segíteni a csapattársaimnak, sokaknak ez lesz talán eddigi pályafutásuk legnagyobb mérkőzése. Abban viszont biztos vagyok - amit az edzőink is elmondtak már -, motiválni senkit nem kell. Jó páran nem játszottak még ennyi néző előtt, de erre is tudok mit mondani: amikor először léptem pályára hatvanezer ember előtt a válogatottal, rögtön gólt tudtam szerezni... Ahogy akkor engem feldobott a sok néző, most szerdán ez az egész csapattal így lehet. Nagyon remélem, hogy a nagy érdeklődés senki számára sem lesz teher, sokkal inkább segítség” - zárta előzetes gondolatait a sajtótájékoztatón klubikonunk.



Az MLSZ szóvivője, a sajtótájékoztató moderátora, Sipos Jenő zárásként elmondta, harmincezren már megvásárolták jegyüket a fináléra, így tehát a félház lassan garantált lesz klubtörténelmünk egyik legnagyobb találkozójára.



Hajrá, Paks! A magyar csapat.

paksi.fc

A Ferencváros a 24., a Paks első diadalára hajt

Az örökrangsorban éllovas Ferencváros 24., míg a Paks sporttörténelmi első diadalára készül a labdarúgó Magyar Kupa szerdai döntőjében.

A találkozó esélyesei a jobb erőkből álló fővárosiak, akik sorozatban negyedik bajnoki címük után olyan bravúrt hajthatnak végre, amely az előző három alkalommal nem sikerült nekik, nevezetesen azt, hogy duplázzanak. Legutóbb a bajnoki cím megszerzése és a Magyar Kupa-győzelem ugyanabban az évben éppen az FTC-nek sikerült, még 2016-ban.



Bár a kerete egyértelműen erősebb a Ferencvárosnak, mégse mehet biztosra a története első kupadöntőjében szereplő Pakssal szemben, mert amióta az atomváros csapatát Bognár György irányítja, kifejezetten gólerős futballt játszik, az adok-kapokból pedig több esetben az erősebb riválisokkal szemben is jól jött ki. Nem kivétel ez alól a Ferencváros sem, ugyanis az idény három bajnoki összecsapásából egy ízben a Paks diadalmaskodott, méghozzá vendégként a Groupama Arénában. Legutóbb, 12 nappal a kupadöntő előtt azonban - hátrányból fordítva - a Ferencváros 2-1-es sikerrel vágott vissza a korábbi kudarcért.



"Nem lesz könnyű dolgunk, mert egy ilyen mérkőzésen mindkét csapat nyerni akar. A szezon akkor lenne teljes a számunkra, ha a bajnoki arany mellett felemelhetnénk ezt a gyönyörű és nehéz trófeát is" - mondta a finálét felvezető hétfői sajtótájékoztatón Sztanyiszlav Csercseszov, a fővárosiak orosz trénere.



"Ez nem egy kupameccs, hanem a kupadöntő, márpedig a döntőt nem játszani kell, hanem megnyerni. A Ferencváros jobb képességű játékosokból áll, gyorsabb, kreatívabb és kezdeményezőbb, de alkalmasnak tartom a csapatomat arra, hogy ennek ellenére nyerjen és megfelelő ellenállást tanúsítson" - fogalmazta meg várakozásait Bognár György.



A Magyar Kupa elhódításán túl a nemzetközi kupaszereplés is tétje lesz az összecsapásnak, ugyanis diadalával a Paks a következő szezonban indulhatna a Konferencia-liga selejtezőjében, ha viszont a Ferencváros nyer, akkor bajnoki negyedik helyezettként a MOL Fehérvár készülhet az európai kupaporondra.



A 82. Magyar Kupa-döntő szerdán 19.30-kor kezdődik a Puskás Arénában. A magyar szövetség (MLSZ) tájékoztatása szerint hétfőig 30 ezer belépőt vásároltak a szurkolók, akik 2500, 3500, 4500 és 6500 forintos áron juthatnak a jegyekhez. A találkozót az M4 Sport közvetíti.



paksifc.hu, mti