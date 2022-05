Hungarofóbia – román vizsgálat a székely himnusz eléneklése miatt

2022. május 10. 10:22

Alexandru Halauca, a Román Jégkorong Szövetség elnöke bejelentette: sürgősen összehívja a szervezet ügyvezető testületét, hogy vizsgálja meg azokat a felvételeket, amelyek szerint a román válogatott magyar nemzetiségű tagjai a magyar válogatott tagjaival és a magyar szurkolókkal együtt elénekelték a székely himnuszt vasárnap a ljubljanai divízió I/A világbajnokság zárónapján, a két csapat mérkőzését követően.

A román sportsajtó "botrányosnak" minősítette, hogy a román válogatott magyar nemzetiségű játékosai a tét nélküli, 4-2-es magyar sikert hozó találkozó végén a magyar szurkolótábor előtt elénekelték a székely himnuszt a magyar csapattal együtt. A román együttes három román nemzetiségű játékosa a felvételek szerint nem csatlakozott társaikhoz.



A román szaksajtó azt is kifogásolta, hogy a lelátó magyar szektorában ült Tánczos Barna romániai környezetvédelmi miniszter, a román hokiszövetség volt elnöke.



Az ügyben megszólalt Sorin Grindeanu román közlekedési miniszter, volt román szociáldemokrata miniszterelnök is, aki ""gyalázatosnak" nevezte a román válogatott magyar nemzetiségű tagjainak cselekedetét, hogy elénekelték az "úgynevezett székely himnuszt" a román nemzeti mezben. Szerinte ez Románia és a románok iránti tiszteletlenség jele. Azt kérte a szakszövetségtől és Novák Eduárd sportminisztertől, hogy büntesse meg a játékosokat.



"Aki nem tiszteli Romániát, nincs mit keressen piros-sárga-kék mezben!" - írta a miniszter a közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter szintén a közösségi médiában reagált a történtekre. Azt írta, hogy más román szurkolók is a magyar lelátóról nézték a meccset, tőle pár méterre szurkolt egy román család, akik mindannyian a román válogatott mezét viselték. Hozzátette, hogy ő kedvenc csapata, a román bajnok Csíkszeredai Sportklub mezét viselte.



Az már a vasárnapi mérkőzés előtt eldőlt, hogy ljubljanai tornán a román csapat az utolsó, ötödik helyen zár, és kiesik a divízió I/B-be, míg a magyar csapat második lett, és jövőre a világelitben szerepel.

MTI