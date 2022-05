Oroszország Ukrajna elleni „rosszindulatú kibertevékenysége"

2022. május 10. 14:46

Az Európai Unió és tagállamai, valamint nemzetközi partnerei határozottan elítélik Oroszország Ukrajna ellen folytatott "rosszindulatú kibertevékenységét", amelynek célpontja a ViaSat által üzemeltetett KA-SAT műholdas hálózat volt - szögezte le keddi sajtóközleményében Josep Borrell, az unió kül-és biztonságpolitikai főképviselője.

Keddi sajtótájékoztatóján a főképviselő elmondta: "ennek azért van jelentősége, mert ez az első alkalom, hogy európai uniós szinten, állami szereplőnek - Oroszországnak - tulajdonítjuk a támadásokat".



A kibertámadásra egy órával azelőtt került sor, hogy Oroszország 2022. február 24-én megindította a háborút Ukrajna ellen. "Ez a támadás kommunikációs kieséseket és fennakadásokat okozott több ukrajnai hatóságnál, vállalatnál és felhasználónál, valamint több uniós tagállamot is érintett" - írta sajtóközleményében Borrell.



A főképviselő felhívta a figyelmet: az Ukrajnát célzó kibertámadások, beleértve a kritikus infrastruktúrák elleni támadásokat is, más országokra is átterjedhetnek, és rendszerszintű hatásokat okozhatnak, veszélyeztetve az uniós polgárainak biztonságát.



"Az Európai Unió - partnereivel szorosan együttműködve - további lépéseket fontolgat az ilyen rosszindulatú támadások megakadályozására, és emellett továbbra is összehangolt politikai és anyagi támogatást nyújt Ukrajnának a kiberbiztonság megerősítése érdekében" - olvasható a sajtóközleményben.

MTI