Menczer: a horvát külügyminisztérium valamit félreértett

2022. május 10. 16:53

A horvát külügyminisztérium valamit félreértett - reagált Menczer Tamás államtitkár arra, hogy kedden bekérették a horvát külügybe a zágrábi magyar nagykövetet Orbán Viktor miniszterelnöknek az Oroszországgal szemben tervezett európai uniós olajembargóval kapcsolatos egyik kijelentése miatt.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében azt írta: "miniszterelnök úr egy történelmi tényt említett".



"Reméljük, hogy horvát barátaink nem ülnek fel a sajtó hisztériakeltésének, és folytathatjuk közös munkánkat az együttműködés fejlesztése érdekében" - tette hozzá.



Magyarország zágrábi nagykövetét azért kérették be a horvát külügyminisztériumba, hogy adjon magyarázatot Orbán Viktor azon kijelentésére, miszerint "Magyarországnak is lenne tengere, ha nem vették volna el tőle".



A miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában elfogadhatatlannak nevezte az Oroszország ellen bevezetni kívánt uniós olajembargót, kijelentve: az felér a magyar gazdaságra ledobott atombombával. Kifejtette: "és természetesen, akinek van tengere, és vannak tengeri kikötői, az hajókon tud szállítani olajat a világ bármely pontjáról, de vannak országok, amelyeknek nincsenek tengerei, nekünk is lenne, ha nem vették volna el őket, de nincsenek jelen pillanatban, ezért Magyarországra orosz vagy bármilyen fajta olaj kizárólag csak csővezetéken érkezhet, a csővezeték egyik fele Oroszországban, egyik vége Oroszországban van, a másik pedig Magyarországon".



MTI