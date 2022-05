A kommunizmus áldozatainak emléknapja – Floridában tananyag lett

2022. május 10. 19:17

Ron DeSantis floridai republikánus párti kormányzó hétfőn aláírta azt a törvényjavaslatot, amely alapján kötelező lesz beilleszteni a floridai állami középiskolák tananyagába a "kommunizmus áldozatainak emléknapját", és minden év november 7-én iskolai rendezvény keretében megemlékezni róla - jelentette a The Washington Times kedden.

A jobboldali-konzervatív amerikai napilap online tudósítása szerint az új törvény az aláírást követően azonnal hatályba is lépett.



A floridai jogszabály célja, hogy az emléknappal "arra a 100 millió emberre emlékezzenek, akik a kommunista rezsimek áldozatául estek" világszerte.



A törvény lehetőséget ad DeSantis kormányzónak arra, hogy hivatali jogkörénél fogva az állami iskolákon túl is kiterjessze a kommunizmus áldozatainak emléknapja kötelező megtartását, beleértve "a floridai állami kongresszust és a kormányzó egyéni döntése esetén más helyszíneket is, ahol a helyben szokásos módon közösségi megemlékezés keretében kell megtartani az emléknapot".



Ron DeSantis a Miami belvárosában álló Szabadság Toronyban írta alá a HB 395-ös számú, a floridai kongresszus mindkét háza által már megszavazott törvényjavaslatot.



A szimbolikus helyszín kiválasztásának oka az, hogy az 1960-as években Dél-Floridába érkezett kubai menekülteket ebben a toronyépületben kialakított bevándorlási központban regisztrálták és léptették be az Egyesült Államokba.



A törvény értelmében a különféle kommunista rezsimeket és vezetőiket bemutató tananyagot az amerikai állami középiskolában tanított "Amerikai kormányzat" nevű tantárgy keretében fogják oktatni.



A törvényi előírásoknak megfelelően a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról a legalább 45 percnyi kötelező oktatási tananyagot már a 2023/2024-es iskolai tanévben bevezetik.



Az intézkedés nyomán a floridai iskolaszéknek 2023 áprilisáig kell elkészítenie a vonatkozó tananyagot.



A mostani intézkedés DeSantis kormányzó és a republikánus párti törvényhozók azon politikai lépéseinek szerves folytatása, amellyel szeretnék még határozottabban elítélni a kommunizmus ideológiáját és a megvalósult kommunizmust, ezúttal a floridai középiskolai oktatásban is.



Ennek előzményeként Ron DeSantis 2021 nyarán már aláírta azt a törvényt, amely felülvizsgálta a floridai középiskolai érettségi vizsgához szükséges "Állampolgári ismeretek" vagy "Amerikai kormányzat" tantárgyak keretében támasztott elvárásokat, és kötelezővé tette "az olyan politikai ideológiák összehasonlító oktatását, mint a kommunizmus és a totalitarianizmus, amelyek összeütközésben állnak a szabadság és a demokrácia elveivel, amelyek az Egyesült Államok megalapítása óta az ország alapelvei közé tartoznak".



DeSantis kormányzó hétfőn azt is bejelentette, hogy a 2023-as pénzügyi évben a törvényhozás által már 2021 márciusában megszavazott 25 millió dolláros keretet biztosít Florida állam kongresszusi költségvetéséből a miami Szabadság Torony felújítására.



Manny Diaz a tagállami szenátus republikánus tagja, aki 2022. június 1-jétől a floridai oktatási miniszteri posztot tölti be, hétfőn kijelentette, hogy a majdnem 100 éves miami épület Florida állam "Ellis Islandjének" számít, utalva ezzel az Egyesült Államokba érkező bevándorlókat regisztráló és az országba beléptető történelmi New York-i bevándorlási központra.

MTI