Prágának gondot okoznak a kettős állampolgárságú romák

2022. május 10. 21:28

Csehország szeretné, ha Magyarország felgyorsítaná az ukrajnai roma menekültek esetleges ukrán-magyar kettős állampolgárságának ellenőrzését, mert az ilyen státusú embereknek nincs jogosultságuk a menekülteket megillető segélyekre Csehországban - közölte Vít Rakusan cseh belügyminiszter kedden Prágában.

A cseh belügyminiszter prágai sajtótájékoztatóján, illetve a Blesk napilap honlapján megjelent beszélgetésben bejelentette: tárgyalásokat kezdeményezett ez ügyben annak érdekében, hogy a magyar fél gyorsítsa fel az ellenőrzéseket, de ezek ne legyenek felszínesek, és ne is tartsanak túl sokáig. Vít Rakusan szerint a cseheknek gyakran több napig kell várniuk a magyar hatóságok válaszára, miközben nincs semmilyen lehetőségük az információk ellenőrzésére.



A miniszter ismételten rámutatott: az ukrajnai roma menekültek gyakran magyar állampolgársággal is rendelkeznek, s mint ilyeneknek, nincs jogosultságuk a csehországi segélyekre. "Az lenne a legjobb, ha azok az emberek, akik nem jogosultak segélyre, nem is jönnének Csehországba" - jelentette ki Rakusan. A cseh hatóságok - jegyezte meg a miniszter - senkit sem fognak vonatra ültetni és visszaküldeni Ukrajnába, de eddigi megengedő magatartásukon, nevezetesen hogy nem ellenőrizték következetesen a menekültek iratait, változtatni fognak: hétfőtől kezdve ellenőrizni fogják azt is, hogy a menekültek mikor és hol léptek az Európai Unió területére.



Mindezek ellenére a cseh belügyminisztérium tárgyalásokat folytat a közlekedési tárcával arról, hogy mi módon lehetne visszaküldeni Ukrajnába azokat az embereket, akik nem jogosultak cseh segélyre.



A belügyminiszter bejelentette, hogy szerdán telefonon tárgyalni fog ukrán partnerével a menekültproblémáról, amely - közlése szerint - összefügg a kárpátaljai szervezett bűnözéssel.



A prágai média szerint jelenleg a prágai vasúti főpályaudvaron többszáz ukrajnai roma tartózkodik, jórészt Kárpátaljáról, közülük állítólag sokan kettős ukrán-magyar állampolgárok. A romákat segítő cseh civil szervezetek szerint ők nem jogosultak a csehországi segélyekre, s a pályaudvaron a helyzet egyre csak romlik. A menekültek a várótermekben vagy a számukra kijelölt vasúti szerelvényekben tartózkodnak, kevés élelemmel és rossz higiéniai körülmények között. A problémáról már a közszolgálati Cseh Televízió is beszámolt hétfő esti híradójában.



A RomanoNet szövetségben társult több, mint egytucatnyi roma civil szervezet és a kormány mellett működő roma tanács tagjai közös levélben szólították fel Petr Fiala kormányfőt, hogy kezdeményezzen válságtanácskozást az ukrajnai roma menekülteknek nyújtandó segítségről.



A roma szervezetek rámutattak: több alkalommal is tárgyaltak a munkaügyi és a belügyi tárca képviselőivel, hogyan lehetne segíteni az Ukrajnából elmenekült romáknak. Súlyos probléma a regionális elöljárók, illetve a városok és falvak polgármestereinek elutasító álláspontja, akik bár háborús menekültekről van szó, nem akarnak romákat a településeik területén. Ez a "populista" hozzáállás kimeríti "a romák elleni intézményesített rasszizmus" jeleit, és befolyásolja a közvélemény hangulatát, veszélyezteti a társadalmi békét - fogalmaztak a roma szervezetek.



"Miniszterelnök úr, a helyzet komoly és tetteket igényel, ezért kérjük, hogy hívja össze válságtanácskozásra a kormány romaügyi tanácsát" - zárul a levél, amelyet a Romea.cz hírportál hozott nyilvánosságra.

MTI