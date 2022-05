Ukrajna leállítja az orosz földgáz tranzitját

2022. május 10. 21:55

Az ukrán gázszállító rendszert (HTSZ) üzemeltető vállalat kénytelen felfüggeszteni a földgáz tranzitját Oroszországból a Luhanszk megyében lévő Szohranyivka mérőállomáson keresztül - közölte a vállalat sajtószolgálata kedden az Ukrinform hírügynökség szerint.

A hírügynökség kiemelte, hogy az említett mérőállomáson át halad az Európába irányuló orosz földgázszállítások csaknem egyharmada.



A vállalat közleménye alapján olyan vis maior, azaz előre nem látható kényszerítő körülmények következtek be, amelyek lehetetlenné teszik a földgáz további szállítását az Oroszoroszág által elfoglalt területen található Szohranyivka gázmérőállomáson és az orosz határnál lévő Novopszkov kompresszorállomáson keresztül.



Az ukrán vállalat közölte, hogy jelenleg nem tud operatív és technológiai ellenőrzést végrehajtani az orosz erők által elfoglalt területeken található egyéb, a gázszállításhoz szükséges eszközök felett sem. "Ezen túlmenően az orosz erőknek a technológiai folyamatokba történő beavatkozása, a gázszállító létesítmények működési módjának megváltoztatása, beleértve a tranzitforgalomból történő jogosulatlan gázkivonásokat, veszélybe sodorják a teljes ukrán földgázszállítási rendszer stabilitását és biztonságát" - állította a vállalat a sajtóközleményben.



A vállalat arról tájékoztatott, hogy a fentiekre tekintettel május 11-én reggel hét órától a Szohranyivka csomóponton nem fogadnak be gázt az ukrajnai szállítórendszerbe.



"Ugyanakkor az európai partnerekkel szemben fennálló tranzitkötelezettségek maradéktalan és a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítése érdekében lehetőség van a hozzáférhetetlen kapacitások ideiglenes áthelyezésére Szohranyivka pontról a Szudzsa csomópontra, amely Ukrajna ellenőrzése alatti területen fekszik" - szögezte le a vállalat a közleményben. További részleteket az említett "ideiglenes áthelyezésről" azonban nem hoztak nyilvánosságra.



A vállalat hangsúlyozta, hogy már többször is jelezték a Gazprom orosz állami gázvállalatnak, hogy az orosz erők harci tevékenységei fenyegetést jelentenek az Ukrajnán keresztül Európába irányuló földgáztranzitra, és követelték, hogy hagyják abba a beavatkozást a létesítmények működésébe, de ezeket a felhívásokat állításuk szerint az orosz fél figyelmen kívül hagyta.



Az Ukrinform emlékeztetett arra, hogy az ukrán gázszállító vállalat áprilisban feljegyzést készített az orosz hadsereg beavatkozásáról a Luhanszk megyében lévő Novopszkov kompresszorállomás operatív munkájába. Ezután a cég figyelmeztetett arra, hogy az ilyen beavatkozások miatt szükségessé válhat a földgázszállítás leállítása a Szohranyivka mérőponton keresztül.



Ukrajna 2015 óta nem vásárol közvetlenül Oroszországtól földgázt, szükségleteit saját kitermelésből, illetve mintegy harminc százalékát európai országokból történő beszerzésekkel fedezi.



MTI