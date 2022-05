Ruandába telepítene migránsokat a londoni belügyminisztérium

2022. május 10. 22:57

London áprilisban jelentette be, hogy új migrációs és gazdaságfejlesztési egyezményt kötött Ruanda kormányával. E megállapodás alapján mindazokat, akik illegálisan lépnek be brit területre, a brit hatóságok áttelepíthetik a közép-afrikai országba.

Boris Johnson brit miniszterelnök a megállapodást ismertető múlt havi tájékoztatásában közölte: a ruandai kormánnyal kötött egyezménynek - amely tartalmaz egy 120 millió fontos gazdaságfinanszírozási csomagot is az afrikai ország számára - nincs felső számbeli korlátja, Ruandának megvannak a kapacitásai akár több tízezer ember letelepítésére a következő években.



A brit belügyminisztérium kedd esti tájékoztatása szerint a Nagy-Britanniába illegálisan, tartózkodási jogosultság nélkül érkezőket ezen a héten kezdik értesíteni arról, hogy a brit kormány Ruandába kívánja átszállítani őket, az afrikai országgal kötött egyezmény alapján.



A tárca ismertetése szerint az illegálisan brit területre lépőket - köztük azokat, akik a La Manche-csatornán csónakokkal átkelve Franciaországból érkeznek - figyelmeztetik e héttől arra is, hogy nem veszik fel őket a brit menedék-kérvényezési rendszerbe, mivel biztonságos országokon áthaladva érték el Nagy-Britanniát, és ezekben az országokban kellett volna menedékjogért folyamodniuk.



A londoni belügyminisztérium elismeri annak a lehetőségét, hogy az áttelepítési szándékról értesítettek jogi képviselői várhatóan igyekeznek majd bírósági úton megakadályozni az illegálisan érkezők eltávolítását.



A tárca szerint azonban az első áttelepítő repülőjáratok a következő hónapokban várhatóan elindulhatnak Ruandába.



A brit kormány már korábban jelezte azt is, hogy a készülő új bevándorlási törvény alapján életfogytiglani börtönnel lesznek sújthatók azoknak a hajóknak a vezetői, amelyekkel az embercsempészek a Nagy-Britanniába illegálisan bejutni próbálókat szállítják az európai kontinensről a brit partok felé.



E törvény előkészítését London felgyorsította, miután tavaly novemberben 31 ember, köztük öt nő és egy gyermek a tengerbe fulladt, amikor gumicsónakkal próbált átkelni a Doveri-szoroson Franciaországból Angliába.



A hatósági beszámolók szerint a csónak az átkelési kísérlet közben elsüllyedt.

