Hadházy most már Zuglóban hergel

2022. május 11. 12:50

A baloldalon újabban általánossá vált, hogy méhlegelőnek nevezik a gazdátlan igénytelenséget – mondta a fideszes Borbély Ádám.

A megválasztott képviselő még nem tette le az esküt, de ellátogatott a XIV. kerületbe, és gyorsan megosztott egy fotót a gaztengerről Fotó: Hadházy Ákos Facebook-oldala

A legkifejezőbb szó a helyi viszonyokra a gazdátlanság, ami Hadházy Ákos megválasztásával tovább erősödött, kiegészülve egy gátlástalan polgárháborús retorikával – mondta lapunknak Borbély Ádám, a zuglói Fidesz képviselőjelöltje, aki megerősítette, Hadházy plakátjait még mindig nem távolították el.

Ez nem egy kikalászolt búzatábla, hanem a térdig érő fű, amit a zuglói polgármesteri hivatal mögött fotóztam néhány napja – írta Facebook-oldalán Hadházy Ákos, amelyhez képet is csatolt, egyrészt a közterület elhanyagoltságát bizonyítva, másrészt azt, hogy ellátogatott a választókerületébe.

Borbély Ádám, a Fidesz zuglói választókerületi elnöke, önkormányzati képviselő lapunknak azt mondta, aki alaposan szemléli a zuglói közéletet, okkal fedezhet fel hasonlóságot a közterületek állapota és a helyi viszonyok között. A legkifejezőbb szó a gazdátlanság, ami Hadházy megválasztásával tovább erősödött, kiegészülve ugyanakkor egy gátlástalan és nagyon agresszív polgárháborús retorikával. Azután, hogy a baloldal újra és újra behúzza Zuglót, már a látszatra sem adnak: nem az itt élők érdekei, benne többek között a közterületek rendezettsége számít, hanem a kormánnyal szembeni háború – fogalmazott Borbély Ádám.

Hozzátette: a zuglói közterületek siralmas állapotáról sokkal inkább Hadházy szövetségesét, Horváth Csabát kellene megkérdezni. A baloldalon újabban általánossá vált, hogy méhlegelőnek nevezik a gazdátlan igénytelenséget, a polgármester budai kertjében viszont valószínűleg frissen van nyírva a fű az egzotikus pálmafák körül – jegyezte meg a politikus.

Borbély Ádám közölte: „Miközben Hadházy polgárháborús retorikát folytat, és áthidalhatatlan árkokat ás, azt az egyszerű kötelességét sem teljesítette, hogy felesküdjön a zuglóiak képviseletére, ami újabb pofon az itt élőknek, és jól mutatja, hogy a zuglói mandátum újra csak egy hídfőállás valaki saját háborújában. Hadházynak csak a zuglóiak mandátuma kellett a zuglóiak nélkül.” Jelenleg az ország egyetlen olyan települése Zugló, amelyet nem képvisel senki. Ráadásul egy héttel a határidő lejárta után még mindig kinn vannak Hadházy Ákos plakátjai.

„Hadházy ott folytatja, ahol április 3-án abbahagyta: hergel, és tovább háborúzik a kormánnyal szemben. Azt a téves következtetést vonta le a győzelmét követően, hogy a zuglóiak hosszú távon is vevők lesznek az önsorsrontásra. Ám a zuglóiaknak érdeke a sikeres jobboldali kormányzás, és hogy a kormány által itt, a mi kerületünkben tervezett fejlesztések egytől egyig megvalósuljanak” – szögezte le Borbély.

Arról, hogy ismét felmerült a Bosnyák tér rendbetétele, a politikus elmondta: a Fidesz zuglói szervezete az első perctől kezdve következetesen képviselte álláspontját, a kereskedelmi városközpont esetében három ponthoz, a zuglóiak számára fontos feltételekhez kötötték a támogatásukat. Ezek: a Bosnyák utcai hétvégi piac folyamatos működése, az érintett Rákos-patak-szakasz első ütemben történő revitalizációja és a vállalkozóval kötendő településrendezési megállapodás. Az első kettőt el is érték a vállalkozónál, az utóbbit viszont nem vette napirendre a baloldali kerületvezetés.

A Bosnyák tér harminc éve halogatott rendbetétele most a kormány kiemelő határozatának köszönhetően valósulhat meg. A fejlesztésnek köszönhető évi egymilliárdos adóbevétel ígérete további fejlesztési lehetőséget jelent a baloldali önkormányzat számára is, a részben ebből a forrásból megálmodott önkormányzati városközponttal azonban egyéb, komoly akadályok merülnek fel – folytatta Borbély Ádám. Elfogadhatatlannak tartja, hogy a baloldal egyes politikusai hisztériakeltésre használják az ügyet, és azokra az érzelmekre próbálnak hatni, amelyekhez hosszú ideje internetes fórumokon és a kerületi sajtóban is gondosan adagolják a napi gyűlöletet.

A baloldal csak a régi receptet vette elő – mutatott rá a helyi képviselő –, ugyanez a hergelés folyt a Városliget megújításánál, valamint a Puskás Aréna és környezetének rendbetételénél. Ma már mindkét beruházás a zuglóiak által is többségében kedvelt és támogatott, ami azt bizonyítja, hogy a kerület fejlesztésében a Fideszre lehet számítani, a másik oldalon viszont csak gyűlöletkeltést és indulatokat látunk – összegzett Borbély Ádám.

Amint azt megírtuk, Kövér László a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában a parlamentáris normák lepusztulásáról beszélt, kitérve Hadházy Ákosra is. A házelnök szerint Hadházynak talán le kellene mondania, „és akkor továbbra is nyugodtan csinálhat magából bohócot az ország bármelyik kistelepülésén, annak a határában, utcáján, erdő mélyén, ahol éppen közönséget talál magának”. Hadházy úgy reagált: „Ahogyan azt kezdetektől jeleztem, fel fogok esküdni, de nem fogom eljátszani a parlamenti komédiát, a képviselői munka parlamenten kívüli részére fogok koncentrálni.”

Vádak Tóth Csaba ellen Szomorú tény: Tóth Csaba zuglói exképviselő vette meg az MSZP korábbi székházát, méghozzá nevetségesen alacsony áron – állítja posztjában Hadházy Ákos. A politikus, aki egy tulajdoni lap fotóját is mellékelte, azt írta, hogy Tóth Csaba „a jó állapotú, Thököly úton álló társasház lakásait már részben el is adta, feltételezhetően horribilis haszonhoz jutva ezzel.



A ház a szocialisták egyik pártalapítványa, a József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány tulajdonában volt évtizedekig, és egy ideig (a 2018-as választások idején is) a párt székházaként is szolgált”. Hadházy Ákos szerint Tóth Csaba gyakran magyarázta azzal a vagyonát, hogy ingatlanokat ad és vesz, ebben az esetben viszont a tranzakció több bűncselekmény gyanúját is felkelti, 2019-ben ugyanis a zuglói ingatlanok átlagos ára hat-hétszázezer forint per négyzetméter körül mozgott, így a képviselő körülbelül hatszázmilliós vagyonhoz juthatott 128 millióért.

MH