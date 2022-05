Energiaválság: Újabb német gazdasági szakértő kongatta meg a vészharangot

2022. május 11. 14:50

A berlini kormányt támogató tanácsadó testület, a „bölcsek tanácsának” egyik tagja arra figyelmeztet, hogy komoly károkat szenvedne a német gazdaság, ha a háború miatt Németország nem venne orosz földgázt. Számításai szerint akár félmillió munkahely is megszűnhetne.

Érdemes azt is hozzátenni, hogy a német földgázfelhasználásnak „csak” az 55 százaléka volt a háború előtt az orosz import, a magyar arány ennél durvább, 85 százalék körül van, ennyi esne ki egy gázembargó esetén – hangzott el az M1 Híradójában.

Németország egyelőre nem tud lemondani az orosz gázimportról

„Ma elmondhatjuk, hogy jó esélyünk van megvalósítani a lehetetlent: tíz hónap alatt megépíteni egy gázterminált és azt a német gázellátásba kapcsolni” – az optimista nyilatkozatot a német gazdasági miniszter, Robert Habeck tette múlt héten Alsó-Szászországban, ahol megkezdődött egy cseppfolyós földgáz fogadására képes úszó terminál építése. Ez és a hamarosan megépítendő két másik létesítmény a kormány szerint az orosz földgáz 40–60 százalékát is képes lesz kiváltani. Ám mindezt csak 2023 után, amikor a terminálok elkészülnek. Szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek: Németország egyelőre nem tud lemondani az orosz gázimportról.

A kormány munkáját segítő független gazdasági tanácsadó testület egyik tagja szerint akár félmillió munkahelyet is veszélyeztetne az orosz gázbehozatal leállítása. Achim Truger, a Duisburg-Esseni Egyetem professzora úgy látja: az orosz földgázra építő ipar hosszú távú károkat szenvedhet, és a német gazdaság mély recesszióba kerülhet egy ilyen lépéstől. A kutató arra is figyelmeztetett: az átálláshoz a német lakosságnak is takarékoskodnia kell – elsősorban a fűtés és a meleg víz használatának csökkentésével.

Egy kicsit hidegebb a víz a fürdőben

Az egyik berlini fürdőnek a vendégei máris érezhetik a takarékosság következményeit: mostantól ugyanis hidegebb vízbe csobbanhatnak.

„Az ukrajnai válság miatt úgy döntöttünk, hogy egy kicsit kevésbé fűtjük a medencéket” – mondta Martina van der Wehr, a Berliner Bäder-Betriebe, a fővárosi fürdőket működtető cég szóvivője.

A spanyolok is spórolni kényszerülnek

Spanyolországban viszont már most is spórolni kénytelen a lakosság. A baloldali kormány késlekedése miatt ugyanis még nem sikerült megfékezni az elmúlt időszakban megháromszorozódott energiaárakat. Az utóbbi hónapokban országszerte számos tüntetésen követelték a hatósági árak bevezetését az elkeseredett tüntetők. A szocialista miniszterelnök, Pedro Sánchez többször is jelezte, hogy Brüsszel engedélyét kéri az erőművekben felhasznált gáz árának rögzítésére. Sánchez ígérete szerint ezzel akár harmadával is csökkenhetne a villanyszámlák végösszege.

Csakhogy a szocialista kormány sokáig semmit nem tett az ügyben. A többször megváltoztatott, végül áprilisban lejárt határidőt a május 1-jei hétvége utánra tolta ki a miniszterelnök. Végül azonban csak múlt pénteken adta át a szükséges dokumentumokat az Európai Bizottságnak.

Brüsszel rögtön jelezte: a spanyol kormány csúszásáért az Európai Bizottság nem vállalja a felelősséget.

Nem ez az első eset, hogy az elszabadult energiaárak ügyében a baloldali spanyol kormány nem tartja be az ígéretét. Madrid az üzemanyag-drágulás megfékezésére nem a magyar módszert választotta a kis- és nagykereskedelmi árak hatósági rögzítésével. Ehelyett támogatást ígért a töltőállomások üzemeltetőinek, ha azok egyoldalúan csökkentik az árakat. A kompenzációt azonban sok esetben nem fizette ki a kormány, így mostanra több száz benzinkút bezárt, és további 3-4 ezer vállalkozás tervezi a működés szüneteltetését.

hirado.hu