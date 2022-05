Korlátozások nélküli Kolozsvári magyar napokra készülnek a szervezők

2022. május 12. 14:55

Korlátozások nélküli Kolozsvári magyar napokra készülnek Erdély legnagyobb szabású magyar kulturális fesztiváljának a szervezői - jelentette be a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke csütörtökön sajtótájékoztatón.

Gergely Balázs, az eseménysorozatot szervező egyesület elnöke elmondta: a koronavírus-járvány két évében sem hagyták magukat "két vállra fektetni", de korlátozások feloldása után idén újra egymásra találhat a fesztivál és közönsége.

A rendezvénysorozat augusztus 13-án nulladik nappal kezdődik, és 21-én fejeződik be. A főszervező hozzátette: idén is a főtéri nagyszínpadon zajlanak a legtöbb néző érdeklődésére számot tartó események. Itt augusztus 17-én, szerdán, Varga Miklós és a Band, majd a Republic, csütörtökön a Budapest Klezmer Band, majd a Csík Zenekar Presser Gábor, Karácsony János közös produkciója: A dal a miénk követik egymást.

Augusztus 19-én, amikor Kolozsvár városi rangra emelésének az évfordulóját ünneplik, kolozsvári és budapesti színészzenekarok lépnek fel. Amint Gergely Balázs fogalmazott, a Loose Nectie Society, majd a Vígszínház fiúzenekara, a Grund gondoskodik róla, hogy a főtér a magyar közösség "grundjává alakuljon" a városünnepen.

Szombaton, augusztus 20-án a Pokolgép és a Bagossy Brothers Company áll a közönség elé, vasárnap pedig az Operettszínház Csárdáskirálynő-előadásával zárul a rendezvénysorozat. Az operettet Vidnyánszky Attila rendezésében láthatja a közönség.

Gergely Balázs emlékeztetett rá, hogy első alkalommal szervezik meg a Magyar egyházzenei fórumot. Erre a Kárpát-medence egészéből érkeznek egyházi zenét előadó kórusok.

Idén is a Bánffy-palota udvarán felállított színpadon lépnek fel a dzsessz, blues és világzenét játszó együttesek, valamint a gyereknek zenélő zenekarok is. Hozzátette: egyedül a Farkas utcai helyszín lesz szűkebb a környéken zajló felújítási munkálatok miatt.

Szabó Lilla programigazgató hozzátette: próbálják jól kihasználni a Farkas utcában működő három magyar iskola belső udvarát, hogy pótolják a fesztiválutca kieső részeit.

Grezsa Csaba, Magyarország kolozsvári konzulja a Kárpát-medence egyik legfontosabb rendezvényének nevezte a Kolozsvári magyar napokat. Hozzátette: a konzulátus idén is társszervezőként, partnerként, barátként kulturális, politikai és sport témájú beszélgetések szervezésével vesz részt a rendezvényeken. Idén a főkonzulátus udvarát is megnyitják a közönség előtt, ahol kulturális teret rendeznek be.

MTI