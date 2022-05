Minden magyar gyermeknek anyanyelvi képzést a Kárpát-medencében

2022. május 13. 12:05

A kormány célja, hogy egyetlen magyar gyermek se kerülhessen olyan méltatlan helyzetbe a Kárpát-medencében, hogy ne tudjon anyanyelvű óvodai vagy iskolai képzésben részesülni - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken az erdélyi Máréfalván.

"Az áprilisi országgyűlési választás és népszavazás fontos mondanivalója volt, hogy megvédjük gyermekeinket a szélsőségesen liberális genderpropagandától és nem engedjük, hogy mindenfajta NGO-k összezavarják a gondolataikat" - szögezte le Szijjártó Péter az új máréfalváai óvoda és napközi otthon ünnepélyes alapkőletételén.



Beszédében fantasztikusan jó hírnek nevezte, hogy a helyi magyar közösség folyamatosan nő, ezért szükség van az óvodára, ami világosan mutatja a magyar kormány által meghirdetett kárpát-medencei óvodafejlesztési program sikerét.



"Kibe fektetnénk, ha nem a legféltettebb kincseinkbe, a gyermekeinkbe?" - tette fel a kérdést.



"El kell érni, hogy egyetlen magyar gyerek se kerülhessen olyan méltatlan helyzetbe a Kárpát-medencében hogy ne tudjon anyanyelvi óvodai vagy iskolai képzésben részesülni" - fogalmazott.



Szijjártó Péter rámutatott, hogy jó úton haladnak e cél felé, azonban a sikerhez szövetségesekre van szükség, márpedig Erdélyben a történelmi egyházak vállalták ezt a szerepet, intézményeik a "nemzeti megmaradás zálogai közé tartoznak".



Tájékoztatása szerint a most megkezdett 400 millió forintos beruházáshoz a kormány 220 millió forinttal járul hozzá, és az óvoda épülete a plébánia tulajdonában lesz, a fenntartást pedig az önkormányzat vállalja. Négy csoportban összesen nyolcvan gyerek anyanyelvi képzésére, óvodai ellátására lesz lehetőség.



"Máréfalva példája azt üzeni, hogy itt élni jó és érdemes, itt gyermeket vállalni jó és érdemes" - húzta alá.

A miniszter arra is kitért, hogy áprilisban történelmi jelentőségű választás zajlott Magyarországon: még soha ekkora támogatást nem kapott egyetlen párt vagy pártszövetség sem, mint a Fidesz-KDNP.

Mint kiemelte, ráadásul a szavazatát leadó határon túli magyarok száma is rekordot döntött. Ez szerinte bebizonyította, hogy az anyaország számíthat a külhoni közösségekre, ahogyan ez fordítva is igaz, illetve megerősítette azt az elvi álláspontot, hogy "minden magyar felelős minden magyarért".

MTI