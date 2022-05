Rádiós döntések a Médiatanács heti ülésén

2022. május 13. 12:47

Debreceni, fehérgyarmati, karcagi, győri és miskolci rádiós médiaszolgáltatási lehetőségekről indíthat pályázati eljárásokat a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága pénteken az MTI-vel.

Azt írták, hogy a testület elvégezte egy Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára benyújtott pályázati ajánlat alaki vizsgálatát, és hiánypótlásra hívta fel a Szombathelyi Evangélikus Egyházközséget.



Az Ajka 93,2 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára beérkezett pályázat alaki vizsgálatát követően pedig nyilvántartásba vette a Mária Rádió Frekvencia Kft.-t. Mindkét pályázó egyedüliként nyújtott be ajánlatot az adott pályázati eljárásban - tették hozzá.



Közölték azt is, elfogadta a grémium a Várpalota 90,0 MHz helyi vételkörzetű frekvencia közösségi jellegű használatára kiírt pályázati felhívás tervezetét, és felkérte a hatóságot a Debrecen 94,4 MHz, a Fehérgyarmat 99,5 MHz, a Karcag 93,8 MHz, a Győr 100,1 MHz és a Miskolc 101,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőségek frekvenciaterveinek kidolgozására.



Jelezték: a médiatanács törvényi kizáró ok miatt nem újítja meg a helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű Barcs 102,7 MHz-en működő Dráva Hullám 102.7 szolgáltatójának jogosultságát.



A testület bírságot rótt ki a Trió Rádió szolgáltatójára, mert szerződéses vállalásaihoz képest kevesebb szöveget és közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsort tett közzé - áll az NMHH közleményében.



MTI