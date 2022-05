Végső búcsút vettek Görgey Gábor Kossuth-díjas írótól

2022. május 13. 17:46

Végső búcsút vettek Görgey Gábor Kossuth-díjas írótól, költőtől, színműírótól, műfordítótól, volt kulturális minisztertől pénteken az Óbudai temetőben.

Az életének 93. évében elhunyt alkotó temetését evangélikus és katolikus szertartás szerint tartották.



Beer Miklós nyugalmazott római katolikus püspök búcsúztatójában felhívta a figyelmet Görgey Gábor kedves személyiségére, küldetésére és gazdag életútjára, amellyel másokat is gazdagítani tudott. Felidézte a kitelepítés éveit, majd azt hangsúlyozta, hogy az Istennek titkai és csodái vannak, amelyeket csak utólag érthetünk meg.



Fabiny Tamás evangélikus püspök elmondta, hogy Görgey Gábor nem tehetett mást, írt, mert ez volt a küldetése. Megírta mindazt, amit látott, a történelmi tapasztalatait, vágyódását egy becsületes és tisztességes világ iránt, hitét és kételyeit is.



A belső tartás, a harmóniára törekvés, az igazság keresése és annak kimondása teszi Görgey Gábor műveit örökérvényűvé - hangsúlyozta Szakonyi Károly Kossuth-díjas író, aki az egyfelvonásosak mesterének is nevezte őt. Kiemelte, hogy Görgey Gábor kulturális minisztersége alig egy éve alatt többet tett a magyar kulturális életért itthon és külföldön, mint más egy egész ciklus alatt, mert nem a hatalom vezérelte, hanem a segíteni akarás.



Kúnos László, a Corvina Kiadó volt igazgatója azt a 2011-es beszélgetést idézte fel, amikor Görgey Gábor Öt arckép című, Kosáry Domokos, Vas István, Pilinszky János, Darvas Iván és Mensáros László alakjának emléket állító kötetének megjelentetésével kereste fel. A Görgey-breviárium pedig, legszebb és legfontosabb írásainak gyűjteménye 2020-ban jelent meg - emlékeztetett Kúnos László, hozzátéve: Görgey Gábor műveit és személyiségét három dolog, az empatikus figyelem, a kötelességtudat és a derű határozta meg.



Hegedűs D. Géza Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező felidézte, hogy a közös intenzív, szellemi munka tette barátokká őket, Görgey Gábor embersége, értékrendje, műveltsége, tág horizontú világszemlélete és szellemi eleganciája pedig inspiráló mintaként hatott rá.



Görgey Gábor Kossuth-díjas író, költő, színműíró, műfordító, egykori kulturális miniszter, a Magyar Televízió korábbi művészeti vezetője, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és az Európai Akadémia tagja április 11-én hunyt el hosszan tartó betegség után.



Görgey Gáborért szombaton 13 óra 30 perckor mondanak gyászmisét a Szent István-bazilikában.

