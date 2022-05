Salvini szerint a magyar családpolitika Olaszországban is működhet

2022. május 13. 20:42

Európában a magyar kormánynak a demográfiai növekedést ösztönző családpolitikája modellértékűnek számít Matteo Salvini, a jobboldali Liga kormánypárt vezetője szerint, aki a Rómában zajló népesedési konferencián szólalt fel pénteken.

Matteo Salvini hangsúlyozta: a születésszám zuhanásszerű csökkenése közös európai problémát képvisel, és közös lehet a megoldás is.



"Létezik egy utánzandó modell, a Magyarországon kidolgozott családtámogatási politika, amely öt százalékkal emeli a születendő gyermekek arányát (..), ha Budapesten ez működik, miért ne működne Olaszországban is!" - mondta a Liga vezetője.



A magyar intézkedések között Salvini a családalapítást ösztönző adókedvezményeket említette. Külön kiemelte a többgyermekes édesanyákat és a nagyszülőket támogató intézkedéseket.



A jobboldali politikus megjegyezte, az Olaszországban követett évi egyszeri családtámogatással nem lehet megállítani a népességcsökkenést.



Matteo Salvini úgy vélte, Olaszországban nem fordítanak elegendő figyelmet a kérdésre, mivel általános meggyőződésnek számít, hogy a családpolitika "nem hoz szavazatot".



Hosszú távon viszont erősíti a nemzeti jólétet és gazdagságot - mondta a párt vezetője.



Salvini interneten kapcsolódott be a Rómában zajló demográfiai konferenciára, mivel pénteken a szicíliai Palermo bíróságán az általa 2019-ben feltartóztatott egyik civilhajó ügyének tárgyalásán vett részt.



"Gyerekek nélkül összeomlik az európai gazdaság" - hangoztatta a konferencián szintén felszólaló Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke.



Kifejtette, hogy a Mario Draghi kormánya összeállította pandémia utáni gazdasági helyreállítási programban nincsen szó az anyaság támogatásáról. "Európának mindennel kapcsolatban van terve, kivételt egyedül a családok jelentenek" - fogalmazott Meloni.



Kifejtette, a fogyasztásra és termelésre épített társadalmainkban a gyerek egyeseknél "tehernek" számít, ugyanakkor gyerekek és fiatalok nélkül a rendszer nem tud előre haladni, főleg ha tíz év múlva a lakosság 35 százaléka hatvanöt év feletti lesz.



"Az egyetlen infrastruktúra, amelybe érdemes befektetni, az a gyermek" - mondta Meloni.



Az olasz statisztikai intézet, az Istat márciusi adatai szerint az új típusú koronavírus okozta világjárvány felgyorsította az olasz születésszámok csökkenését, 2020-ban 414 892 gyerek született, 2021-ben már csak 399 431.



Ezzel már a 13. egymást követő évben csökken a születésszám, a tavalyi volt a legalacsonyabb Itália 1861-es egyesítése óta. A népesség 253 ezerrel csökkent, az ország már csak 59 millió lelket számlál.



Ha a termékenységi arányszám (a szülőképes korú nőre számított hipotetikus gyerekszám) a jelenlegi, vagyis 1,2 marad, akkor 40-50 év múlva évente az egész országban 250 ezer gyerek fog születni. Néhány évvel ezelőtt Lombardia és Piemont együttes születésszáma volt ennyi. 2050-re ötmillióval kevesebb lesz a lakosság, kétmillióval kevesebb a fiatal. A kilencvenen túliak ma 800 ezren vannak, addigra több mint kétszer ennyien, 1,7 millióan lesznek - állapította meg az Istat.

MTI