Futball NB I – Egy napig biztosan ötödik az Újpest, a Paks előzheti meg

2022. május 13. 22:40

Ha a Paks megveri a Fehérvárt, két pontra megközelíti a tabellán, ám a nemzetközi indulást érő negyedik helyet már nem veheti el tőle. Mezőkövesdi győzelmével az ötödik helyre lépett az Újpest a labdarúgó NB I 33., utolsó fordulójának pénteki nyitómérkőzését követően. A fordulóban három mérkőzésnek van tétje. A Kisvárda-ZTE meccsen eldőlhet, hogy a hazai csapat szerzi-e meg a második helyet a tabellán, ehhez elegendő a döntetlen elérnie. A Felcsút-Honvéd meccs jóval rizikósabb. Itt ugyanis vereség esetén a Honvéd kieshet az első osztályból. A Felcsút számára a győzelem azért fontos, mert csak a három ponttal juthat az ezüst érem birtokába, de csak akkor, ha a Kisvárda kikap. Izgalmas az MTK-DVSC mérkőzés is. Az MTK csak győzelemmel maradhat bent az NB I-ben, ehhez még a Honvéd veresége is kell. A jelenleg a hetedik helyen álló DVSC-nek semmi tétje nincs: legföljebb lecsúszhat a nyolcadik helyre. Papírforma szerint biztosra vehető az MTK győzelme. Ezt a három igazi tétmérkőzést azonos időpontra hozta az MLSZ, a köztelevízió körkapcsolással tudósít róluk. Az izgalom foka alacsonyabb, ám mindenképp érdekes a Gyirmót-FTC összecsapás. A Gyirmót már mindenképp kiesett, a Fradi mindenképp bajnok. Ám Csertői Aurél legénysége biztosra vehetően a győzelem akarásával fut ki majd a gyepre, és mivel a Fradi legutóbb a Groupama Arénában szenvedett megalázó vereséget az MTK-tól – igaz, közben kupameccsen megverte a Paksot –, a gyirmóti erőfelmérésen is blamálhatja magát Csercseszov és gárdája.

NB I, 33. (utolsó) forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 2-3

szombat:

Gyirmót FC Győr-Ferencváros 14.45

MOL Fehérvár FC-Paksi FC 18.30

vasárnap:

Kisvárda Master Good-ZTE FC 16.00

MTK Budapest-Debreceni VSC 16.00

Puskás Akadémia-Budapest Honvéd 16.00

A tabella:

1. Ferencváros 32 21 5 6 58-30 68 pont - már bajnok, Bajnokok Ligája-selejtező

2. Kisvárda Master Good 32 15 11 6 48-33 56 - Konferencia-liga-selejtező

3. Puskás Akadémia FC 32 14 12 6 42-32 54 - Kl-selejtező

4. MOL Fehérvár FC 32 13 8 11 46-41 47 - Kl-selejtező

5. Újpest FC 33 12 8 13 50-48 44

6. Paksi FC 32 12 6 14 73-61 42

7. Debreceni VSC 32 10 9 13 45-49 39

8. ZTE FC 32 10 9 13 43-56 39

9. Mezőkövesd Zsóry FC 33 10 8 15 37-49 38

10. Budapest Honvéd 32 9 8 15 46-50 35

11. MTK Budapest 32 8 9 15 25-50 33

12. Gyirmót FC Győr 32 7 11 14 33-47 32 - már kiesett

MTI; Gondola