Kreml: elfogadhatatlanul nyilatkozott a lengyel kormányfő az orosz világról

2022. május 13. 23:29

Felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte a Kreml szóvivője, hogy Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök "rákos daganathoz" hasonlította az orosz világot.

„Ez teljesen felháborító, féktelen és elfogadhatatlan kijelentés" - jelentette ki pénteken a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov újságíróknak nyilatkozva.



„Ez az oroszok iránti gyűlölet kvintesszenciája, amely valószínűleg áttétként fertőzte meg az egész lengyel politikát, az egész lengyel vezetést, és sajnálatunkra sok tekintetben tulajdonképpen a lengyel társadalmat is" - tette hozzá Peszkov.

Morawiecki május 11-én a Daily Telegraph című brit lapnak írt cikkében azt állította, hogy az orosz világ ideológiája "rákos daganat", amely "egész Európára veszélyt jelent". Ezzel kapcsolatban a lengyel miniszterelnök felszólította a nyugati országokat, hogy fokozzák az Ukrajnának nyújtott támogatást annak érdekében, hogy végül "teljesen kiirtsák az orosz vezetés szörnyű ideológiáját".



Az Orosz Világ (Russzkij Mir) Alapítványt Vlagyimir Putyin elnök alapította 2007-ben azzal céllal, hogy a világban az orosz nyelv és kultúra népszerűsítése intézményesített keretek között is megvalósulhasson, de az "orosz világ" fogalmát tágabb értelemben is szokás használni.



Peszkov "kacsának" minősítette azokat a finn sajtóban megjelent híreket, amelyek szerint Oroszország péntektől leállítja a Finnországba irányuló földgázszállítást, válaszul arra, hogy Helsinki bejelentette, kész lenne csatlakozni a NATO-hoz. Rámutatott, hogy a Gazprom több NATO-tagnak szállít energiahordozót Európában.



Emlékeztetett arra, hogy a vásárlóknak egy elnöki rendelet értelmében rubelben kell fizetniük a földgázért. A további részletek megválaszolását a Gazprom hatáskörébe utalta.



Közölte, hogy Vlagyimir Putyin elnök az orosz biztonsági tanács tagjaival megvitatta a Moszkva által "különleges hadműveletnek" minősített ukrajnai háború menetét, valamint a finn és a svéd NATO-csatlakozásból fakadó potenciális fenyegetéseket. Szó esett a tanácskozáson a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) hétfőn esedékes csúcstalálkozóján megvitatandó kérdésekről is - mondta.



MTI