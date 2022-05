Giro: felavatták Zámolyban a Cavendish-megállót és az emléktáblát

2022. május 15. 17:35

Szombaton délután átadták a Fejér megyei Zámolyon a Cavendish-megállót és emléktáblát, amely annak a május 6-i eseménynek állít emléket, amikor a településen áthaladó 105. Giro d`Italia mezőnyének egyik legnagyobb sprintersztárja, Mark Cavendish megállt kerékpárt cserélni a község Székesfehérvár felőli első buszmegállójában.

Ha van hazai település, amelynek hasznára válhat a Giro d`Italia magyarországi rajtja, az minden kétséget kizáróan a Fejér megyei Zámoly, amelyen áthaladt az olasz kerékpáros körverseny első szakasza. A történet már jól ismert: a Giro magyarországi szakaszának rengeteg emlékezetes jelenete közül az egyik az volt, amikor a Budapest és Visegrád közötti nyitó etapon mintegy 90 kilométer után Zámolyra érkezve Mark Cavendish kerékpárcserére kényszerült az egyik buszmegállóban. A versenyt közvetítő Eurosport magyar adásában Bodnár Gergő és Lantos András kommentátorok vicces felvetése nyomán a Székesfehérvártól 13.5 kilométerre lévő település önkormányzata úgy döntött, miért is ne örökíthetné meg az utókornak is a történelmi pillanatokat.

„A helyi sportpályán felállított sörsátornál néztük a szakasz eseményeit a község apraja-nagyjával, így a képviselő-testület tagjai is ott voltak, és amikor láttam, hogy Cavendish megáll, rögtön eszembe jutott: a háromból az egyetlen megállónál állt meg, amit nem díszítettünk fel. Aztán amikor hallottuk Bodnár urat és Lantos urat, ahogy arról beszéltek, hogy ennek az eseménynek emléktáblát kellene állítani, rögtön tudtuk, hogy megcsináljuk” – mesélte Zámoly polgármestere, Sallai Mihály a Nemzeti Sportnak, hogyan is lett alig egy hét alatt valóság abból, ami csak egy ártatlan poénnak indult.

Ne szaladjunk azonban ennyire előre: hogy kerül például egy községi önkormányzati képviselő-testület tagsága hétköznap kora délután a sportpályára? A zámolyiak már a május 6-i rajtra is nagy akciókkal készültek, sportversenyekkel, sorversenyekkel, kézműves foglalkozásokat tartottak az iskolásoknak a sportpályán – akik egyébként 115 bringából rakták ki a település nevét a község határában, ami szintén bekerült az élő közvetítésbe. A szervezést részben a kényszer szülte, mert a Zámolyt keresztülszelő, igen forgalmas 8123-as számú főutat a Giro miatt négy órára lezárták, így a község lakóinak nehézséget jelentett eljutni az iskolába, a postára, az orvoshoz – nos, így került többek között az önkormányzati képviselő-testület jelentős százaléka is a sportpályára a napos pénteki délutánon a Fejér megyei kisközségben.

Amely testület tehát a vicces felvetés elhangzásának pillanatában máris tudta, megcsinálja az emléktáblát és a megállót. Hétfőn már készült a felirat a buszváróra, csütörtökön megérkezett a magyar és angol nyelvű emléktábla is, amit szombaton át is adták a Cavendish-megálló mellett.

A zámolyiak az akciójukkal a nemzetközi kerékpáros sajtóba is bekerültek, s ennek megfelelően az avatóünnepélynek is megadták a módját. A polgármesteri hivataltól röviddel délután két óra után túlnyomórészt zámolyiak – de akadtak a tömegben Székesfehérvárról, sőt, Szentendréről érkezett bringások is – egy rövid, néhány kilométeres kört tettek kerékpárral a faluban. Az alkalomhoz dukált a rendőri felvezetés, a kerékpáros körmenet pedig a polgármester autója mögött – amelyen a felszerelésre váró emléktábla díszelgett, stílszerűen rózsaszín szalaggal feldíszítve – haladt körbe a faluban, s érkezett meg a Cavendish-megállóhoz. Amely egyébként hivatalosan továbbra is a Kossuth utca 1. szám nevet viseli a menetrendben, ám amint azt Sallai polgármester elárulta: a buszváró önkormányzati területnek számít, így azt elnevezhették.

„Úgy tudom, Magyarországon a jogszabály szerint élő emberről nem lehet elnevezni utcát, közterületet. Bevallom, azt nem tudom, hogy buszmegállót lehet-e, de ebbe nem is mentünk bele. Maga a buszmegálló ugyanis a buszmegálló táblából és a buszöbölből áll, így a váró épülete önkormányzati tulajdon. A megálló továbbra is a hivatalos nevét viseli majd, ám ezen a helyen állt meg Mark Cavendish, vagyis ez egy Cavendish-megálló. A buszmegálló táblája marad a helyén, viszont kikerül mellé ez a szép dekorált tábla. Ráadásul már a nagyobb navigációs alkalmazásokban is szerepel, ezért a kerékpáros zarándokok is meg fognak itt állni” – világította meg a történet mögötti jogi hátteret Sallai polgármester.

A megálló, ahol a csere megtörtént

A kerékpáros felvonulás végeztével a település vezetője maga rögzítette kijelölt helyére a Mark Cavendish megállására emlékező táblát, s közben kiderült: a történetnek még aligha van vége, elvégre maga a brit kerékpáros még nem reagált arra, hogy váratlan bringacseréjének micsoda utóélete lett egy apró kis Fejér megyei településen. Ez persze érthető is, hiszen a 36 éves Cavendish jelenleg is az olasz körversenyen szerepel – a sprinterek pontversenyében a harmadik –, másrészt viszont hétfőn szünnap lesz a Girón, s ha nem is a szünnapon, előbb vagy utóbb biztosan értesül a Zámolyon történtekről, s talán a reakciója sem marad el.

