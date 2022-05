Cenzúra a németeknél: felfüggesztették a jobboldali párt közösségi fiókját

Ismét megpróbálja elhallgattatni az Alternatíva Németországért (Alternative für Deutschland, AfD) jobboldali pártot a TikTok. A működtető cég ezúttal a párt komplett csatornáját függesztette fel, amelynek 60 ezernél is több feliratkozója van. A TikTok ráadásul semmilyen indoklást nem adott a felfüggesztésre, így azt sem tudni, hogy pontosan milyen szabályt sértett meg az AfD – ha megsértett egyáltalán bármilyen szabályt.

Ez Németország közepén történt, ahol állítólag minden rendben van a szólásszabadsággal és az alapvető jogokkal – írja közleményében a párt, amely hozzáteszi, hogy „ez egy masszív támadás az alapvető jogaink ellen”. Az AfD szerint a „legszégyenletesebb az, hogy azok az újságírók, akik általában szeretnek felháborodni a más országokban tapasztalható elnyomáson, most csendben vannak”.

Egy ellenzéki párt számára a közösségi oldalak politikai munkájuk központi elemei, mivel az állami rádió és az intézmény bejáratott médiája ritkán tudósít az AfD-ről kiegyensúlyozottan és tisztességesen – jelentette ki Beatrix von Storch, a párt elnökhelyettese.

Ezzel kapcsolatban Thorsten Weiss képviselő a közösségi oldalán megjegyezte, hogy „itt az ideje, hogy Elon Musk újra bevásárolni menjen”.

Thorsten Weiss arra utalt, hogy Elon Musk milliárdos nemrég bejelentette, hogy meg kívánja vásárolni a Twittert. Nem sokkal ezután a rövid és hosszú távú terveiről is beszámolt. Többek között visszavezetné a véleménynyilvánítás szabadságát, mert szerinte a Twitter túl erős cenzúrát alkalmaz. Musk azt is megjegyezte, hogy visszavonná Donald Trump egykori amerikai elnök fiókjának felfüggesztését. A platform üzemeltetői 2021 elején függesztették fel Trump fiókját, amely rendkívül fontos kommunikációs csatorna volt az elnök számára, több mint 88 millióan követték a tweetjeit. Ezek a bejegyzések ma már nem érhetők el.

Trump felháborodottan reagált fiókja felfüggesztésére. Úgy fogalmazott: „A Twitter ügynökei összejátszottak a demokratákkal és a radikális baloldallal, hogy eltávolítsák a fiókomat, hogy elhallgattassanak.”

Ezt megelőzően a Facebook és az Instagram közösségi portálok függesztették fel Donald Trump fiókjait. Korábban pedig John Ondrasik Grammy-díjra jelölt dalszerző oldalát is korlátozták a közösségi oldalak, amikor bemutatta legújabb dalát, amelyben a Biden-adminisztráció hibás afganisztáni kivonulását kritizálta. Ondrasik azt mondta, hogy nem volt célja az elnök lejáratása. – Ha Donald Trump lenne most az elnök és ugyanebbe a helyzetbe hozott volna minket, a dal akkor is ugyanígy hangozna, csak a név lenne más – mondta.

– Az Egyesült Államok arra az alapvető szabadságra épült, hogy szabadon kritizálhattuk a vezetőinket, és felelősségre vonhattuk őket. Ez választ el minket a kommunistáktól és a diktatórikus ellenfeleinktől. Hogyan tanulhatnánk nemzetként a hibáinkból, és miként hozhatunk jobb döntéseket anélkül, hogy őszintén gondolkodunk a vezetőink tettein? Nagy hagyománya van annak, hogy a művészek kimondják a gondolataikat és válaszokat kérnek a vezetőiktől – tette hozzá. A közösségi oldalak a jelek szerint politikai érdekek mentén cenzúrázzák a fiókokat. A jellemzően jobboldali, konzervatív személyek fiókjait rendszeresen korlátozzák, de olyan bejegyzések maradhatnak a felületeken, amelyben például arra biztatják az embereket, hogy akasszák fel Donald Trump egykori alelnökét, Mike Pence-t.

Kathy Griffin humorista pedig még korábban posztolt egy képet, amin Trump véres fejével a kezében pózol, a Twitter azonban nem találta aggályosnak a posztot.

Nem csoda, hogy Elon Musk bejelentése után a demokrata politikusok pánikba estek. A demokrata törvényhozók annyira félnek, hogy a jobboldali és konzervatív emberek újra szabadon elmondhatják a véleményüket, hogy meghallgatásokat kérnek Elon Musk közösségimédia-vállalattal kapcsolatos terveiről. Szerintük fontos, hogy a szenátorok megismerjék a moderálás irányát és a lehetséges cenzúrapolitikát, amelyet Musk az új cégével kapcsolatban elképzel.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.