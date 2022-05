Volt KDNP-s miniszter lett az öttusázók első embere

2022. május 16. 14:43

Simicskó Istvánt választotta meg elnöknek hétfőn a Magyar Öttusa Szövetség (MÖSZ) tisztújító közgyűlése.

Elődje, Bretz Gyula, aki 2016 decembere óta irányította a hazai szövetséget, a legutóbbi elnökségi ülésen egészségi okok miatt lemondott. Helyére egyedüli jelölt volt az eddig a MÖSZ-ben alelnökként tevékenykedő Simicskó István, akit a közgyűlés egyhangúlag választott meg. A 71 voksolásra jogosult közül 59 volt jelen, és 59 támogató szavazat érkezett az új elnökre. Megbízatása az olimpiai ciklus végéig szól. Simicskó István az MTI-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy nagyon nehéz helyzetbe került a nagy hagyományokkal és sikerekkel rendelkező öttusa, mivel a megszokott, tradicionális versenyszámok átalakulnak, és ha nem tud megújulni a sportág, a párizsi olimpia után már nem lesz rendezett a helyzete. Emlékeztetett rá, hogy a változásban nézettségi követelményeknek, televíziós elvárásoknak és valamilyen fajta költséghatékonyságnak is szerepet kell játszania.

"Ilyenkor az ember, ha tud, szívesen segít" - mondta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője, aki a tisztújítást megelőző rendes közgyűlésen megköszönte a küldöttség tagjainak "a megtisztelő jelölést".

Kiemelte: az elnöknek és az elnökségnek az a dolga, hogy megteremtse a feltételeket ahhoz, hogy a sportolók minél kulturáltabb és jobb körülmények között tudjanak készülni a versenyekre, illetve a klubok minél színvonalasabban működjenek. Hozzátette: a cél az, hogy "az eredményességét tartsuk meg vagy erősítsük az öttusasportnak függetlenül attól, hogy átalakul". A közgyűlésen Darwint idézte, aki azt mondta, nem a legerősebbek, nem a legokosabbak élik túl a változásokat, hanem azok, akik fogékonyak ezekre és alkalmazkodni tudnak.

"Én azt mondtam, a magyar öttusa annyira erős, olyan nagy múltú, hogy törekedjünk alakítani is ezt a változást" - hangsúlyozta. Úgy vélekedett, hogy a tervek alapján erősödni fog a sportág katonai jellege, és jelezte, bízik benne, hogy volt honvédelmi miniszterként, a Honvédelmi Sportszövetség elnökeként is tudja majd segíteni a sportág erősödését és fejlődését. Beszélt arról is, hogy korábbi versenyeken többször találkozott Klaus Schormann-nal, a nemzetközi szövetség elnökével, több megbeszélést folytatott vele, legutóbb, a budapesti világkupa alkalmával az alelnök, Juan Antonio Samaranch is itt volt, és az egyeztetések alapján úgy véli, jó a viszony.

"Ha meg akarjuk menteni az öttusát, nagy kérdés, hogy meddig lehet elmenni. A nemzetközi öttusaszövetségben hatalmas többséggel a lovaglással szemben léptek fel. Ha már átalakulás van, ez a döntés született a nemzetközi világban, nekünk meg kell próbálnunk részben alkalmazkodni, de részben alakítani is a folyamatokat. Szakmailag szóljunk hozzá, érvényesítsük a magyar szempontokat a lehetőségekhez mérten" - mondta. A megüresedett alelnök

i pozícióba az elnökségből Vidoven Árpád került, az ő helyére pedig Beke Zsuzsát, a Richter Gedeon kormányzati kapcsolatok és pr vezetőjét választották az elnökségbe. A 82 éves Bretz Gyula versenyzőként, klubvezetőként, nemzetközi és magyar szövetségi pozícióiban hatvanhat éven át tevékenykedett a sportágban. A közgyűlés határozatlan időre tiszteletbeli elnöknek kérte fel, amit ő elfogadott, majd a küldöttek meg is szavazták. A részleges tisztújítás előtt a MÖSZ az évi rendes közgyűlését is megtartotta, melyen a küldöttek elfogadták a beszámolókat, jelentéseket.

MTI