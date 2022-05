Számos baloldali háttérember gyalázza a magyarokat

2022. május 17. 08:45

Dés László baloldali zeneszerző a Klubrádióban arról értekezett, a Fidesz egyenesen „hülyének nézi" az embereket, majd hozzátette, szerinte joggal. Vagyis, ha lefordítják Dés ítélkezését, szerinte a magyar emberek hülyék.

Nem Dés László az első ismert baloldali, aki Gyurcsányék történelmi választási veresége után a szavazópolgárok sértegetésébe kezdett. Egy, még a Magyar Narancstól is elzavart baloldali "színikritikus" véleménye alapján a Fidesz szavazói „fogatlanok, kövérek és tanulatlanok". A fogalmazási, nyelvhelyességi hibái miatt saját oldalán is körbenevetett alak egyébként még cigányozott is.

Tóta W. Árpád, a Szauer-féle lap egyik baloldali dolgozója szerint „a magyar néplélek ostoba, mint a s*gg". Bruck Gábor, Demszky Gábor volt SZDSZ-es főpolgármester tanácsadója pedig már korábban „krokodilagyúaknak" minősítette a Fidesz vidéki szavazóit. Földes András baloldali újságíró sem rejti véka alá, hogy mit gondol a nem baloldali magyarokról. Még 2018-ban a következő címen jelentetett meg egy véleménycikket: „Hogy lehetett ennyire hülye egész Magyarország?" Az Origo alább összegyűjtötte, hogy a baloldal hogyan vélekedik a magyar emberekről.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy Dés László baloldali zeneszerző a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában kifejtette véleményét, miszerint ha a Kádár-korszakban gyerekként kezelték a választókat, úgya Fidesz egyenesen hülyének nézi az embereket, és sajnos joggal.

A baloldali művész hozzátette, előbb-utóbb rá kell jönniük a magyaroknak is, mekkora különbség van a magyar és például az osztrák helyzet között.

„Meg kell tanulni demokratikusan gondolkodni, és igényeket támasztani" – mondta a Marton László-féle Vígszínház ünnepelt zeneszerzője, akit nem igazán érdekel, hogy milyen struktúrában folytatja a kormány a munkáját, sokkal fontosabb kérdésnek tartja, hogy egyértelművé tegyék, Magyarország mely irányhoz akar tartozni: „a demokráciákhoz, vagy a kipcsakokhoz, a türk tanácshoz, és a többi állatsághoz."

Azaz a türk nékepekt az állatokkal állította párhuzamba.

A baloldal a politikai korrektséget – ha a velük egyet nem értük bántásáról van szó – akkor kicsit sem veszi komolyan, ezt csak akkor kéri számon, ha a rágalmazott fél baloldali.

„Fogatlanok, kövérek, tanulatlanok" a Fidesz szavazói Csáki Judit szerint

Csáki Judit baloldali "színikritikus" az április 3-i országgyűlési választások után illette minősíthetetlen jelzőkkel a Fidesz – általa vélt – szavazóit. Másoktól eltérően Csáki nem a vidéki, hanem Budapest VIII. kerületében élő választókat gyalázta.

Az írást szó szerint, a helyesírási és nyelvhelyességi hibákkal együtt közöljük: „pont félóra híján huszonnégy órája vagyok talpon – most értem haza. és nem, nem az ország távoli csücskéből, hanem a nyolcadik kerületből. ahol ma láttam orbán magyarországát. nyomorult, semmit sem értő, a nevüket leírni alig-alig tudó embereket, akik megkérdezték, hogy a három lap közül melyikre kell húzni a négy nemet. ez a tömeg – mert ez tömeg – az a bázis, ami a kétharmadot biztosítja neki. orbán népének nincs perspektívája, nincs iskolája, foga kevés, szemüvege eltörött vagy nincsen, rosszul lát, elhízott és tönkrement – elképedtem, amikor a névjegyzékben láttam, hogy mennyi idősek, és mennyivel néznek ki többnek annál. SOK A CIGÁNY, sok köztük kevésért megvehető, meg is veszik őket, a szavazatukat is. az országból, a világból nem értenek semmit, nem is akarják. ez a többség, mint látjuk.

Nehéz természetesen kiigazodni, hogy melyik baloldali háttérembernek mi a valódi baja: Dés László például sikeres zeneszerző, Csáki ellenben az egyik legsikertelenebb kritikus - közös bennük, hogy gyűlölik a Fidesz szavazóit, azaz, az ország több, mint kétharmadát.

Tóta W. Árpád szerint a magyar néplélek ostoba, mint a s*gg. A személyes hazugságai sorával lebukott Szauer-féle lap egyik radikális baloldali újságírója, a trágárkodásairól közismert Tóta W. Árpád a választások után egy héttel ezt írta ki a Facebook-oldalára: Orbán érti a néplelket. Az ellenzék bezzeg nem érti. És mi van, ha a néplélek téved? Mi van, ha a néplélek ostoba, mint a s*gg?

Demszky Gábor volt tanácsadója, Bruck Gábor véleménye alapján a vidékiek krokodilagyúak. Bruck Gábor baloldali kampánytanácsadó, Demszky Gábor volt SZDSZ-es főpolgármester tanácsadója 2020 áprilisában a következőképpen jellemezte a Fidesz szavazóit: Orbán szavazóinak a többsége elszigetelten, bezárva él, leginkább vidéken, és úgy száz év választja el őket Európától.

Bruck szerint a vidékiek tanulatlanok és együgyűek is: „Szerintem azt mondja, hogy az én világom ez a falu. Ez a 300 ember, akit ismerek. Az én világom a kocsmától a templomig terjed. És nem érdekel, hogy mi van ezen kívül (...) A nagy és tanulatlan szavazótábort a lelke mélyén csak az izgatja, ami közvetlenül érinti a személyes, vagy a család biztonságát."

A legdöbbenetesebb azonban az, amikor hüllőknek nevezi a vidéki fideszes szavazókat: „... Először a primitív hüllőagy fejlődött ki, ezt hívhatjuk krokodilagynak..." Demzsky kampánytanácsadója szerint a fideszes szavazók csak ezt használják.

Ellentétben a »magasabb rendű« ellenzékiekkel, akik már a legfejlettebb agyi rétegekkel, gondolkodnak, az »értelem, az elemzés, az érvelés központja, a komplex dolgok« megértésével foglalkoznak".

Baloldali újságíró: „Hogy lehetett ennyire hülye egész Magyarország?"

A Fidesz számára kétharmados győzelemmel, a baloldal számára katasztrofális vereséggel járó 2018-as országgyűlési választás másnapján az akkori Indexen egy Földes András nevű baloldali újságíró megjelentetett egy véleménycikket, amelynek a címe a következő volt: Hogy lehetett ennyire hülye egész Magyarország?

A cikk címe sokat elárul arról, hogy a baloldali újságíró mit gondol a magyar emberekről.

