Varga Mihály: válságálló a magyar gazdaság

2022. május 17. 11:26

Továbbra is válságálló a magyar gazdaság, a kormányzati intézkedések eredményesen tompították az orosz-ukrán háború hatását - kommentálta a legújabb GDP-adatokat Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalára feltett videoüzenetében kedden.

A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint az ország bruttó hazai terméke (GDP) a nyers adatok szerint 8,2 százalékkal nőtt az első negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A pénzügyminiszter elmondta, hogy a növekedéshez szinte minden ágazat hozzájárult; jól teljesített az ipar, az építőipar, a pénzügyi szektor, de a magas foglalkoztatásnak és a béremeléseknek köszönhetően a kiskereskedelem és a turizmus is erősödött.



"A jelenlegi adatok alapján hazánk továbbra is az uniós növekedési rangsor élvonalában van" - jegyezte meg.



Varga Mihály felhívta a figyelmet arra, hogy a háború és a szankciók hatása a magyar növekedésre is veszélyt jelent.



"A kormány azon dolgozik, hogy biztonságos növekedési pályán tartsa a gazdaságot, megőrizze a stabilitást és megvédje az elért eredményeket" - mondta a tárcavezető.



MTI