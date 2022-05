Influencer-ügynökségeket bírságolt a GVH

2022. május 17. 12:27

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) együttesen 900 ezer forint bírságot szabott ki három hazai influencer-ügynökségre, amiért hiányosan teljesítették a jogsértően reklámozott Ask Bongo SMS-játék kapcsán előírt kötelezéseket - közölte a GVH kedden.

A közlemény szerint a versenyhatóság tavaly májusban 350 milliós bírságot szabott ki egy külföldi cégre az Ask Bongo nevű mobiljáték miatt. A játék ausztrál működtetője burkolt reklámokkal, a költséget elhallgatva igyekezett emelt díjas SMS-ek küldésére bírni gyermekeket.



A GVH az ügyben megállapította három hazai influencer-ügynökség és egy webtartalomgyártó felelősségét is, de - együttműködésükre tekintettel - bírságolás helyett a jövőbeni jogkövetést elősegítő programokat írt elő számukra.



A GVH a határidő lejártával utóvizsgálat keretében ellenőrizte a vállalkozások számára előírt kötelezettségek teljesítését. Az eljárás azt állapította meg, hogy a négy vállalkozásból hárman késve vagy hiányosan dokumentálva hajtották végre a hatóság által előírt programot. Mivel a kötelezések valamennyi eleme - így a határidők betartása és a megfelelő igazolás - egyformán lényeges a közérdek megfelelő érvényesülése szempontjából, a GVH minden esetben szigorúan ellenőrzi a döntéseiben előírtak pontos és teljes megvalósítását - írták.



A hatóság ennek megfelelően összesen 900 ezer forintos bírságot szabott ki a három cégre: a Bona Extra Kft.-re, a P4R Digital Agency Kft.-re. és a Social Guru Magyarország Kft.-re - áll a közleményben.



"A jövőbeni jogsértések elkerülését célzó belső szabályozások, megfelelési programok kialakítását és megvalósítását nem csupán vállalni kell, hanem pontosan végre is kell hajtani. A nemzeti versenyhatóság kiemelten védi a gyermekek, a családok, az idős vagy beteg emberek tízezreit" - idézte a közlemény Rigó Csaba Balázst, a GVH elnökét.



A Gazdasági Versenyhivatal nem csupán az eljárások során támogatja a jogszerű influencer-marketinget: nemrég zárta le társadalmi konzultációját a véleményvezéreknek szóló hatósági útmutató felülvizsgálatáról. A megújult, a technológiai fejlődésből fakadó új elvárásokkal is kiegészített iránymutatást a versenyhatóság nyilvános workshop keretében mutatja majd be - írta a hivatal.

MTI