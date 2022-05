Magyar kortárs művészeti fesztivál New Yorkban

2022. május 17. 12:33

Második alkalommal rendezik meg a Hungary L!ve magyar kortárs művészeti fesztivált New Yorkban, a május 23. és 29. közötti rendezvény programjában a színházi előadások, koncertek, workshopok és szakmai beszélgetések mellett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Média Intézete válogatást mutat be jelenlegi és volt hallgatóinak munkáiból - tudatta az egyetem kedden az MTI-vel.

A fesztivált szervező Hungary L!ve Művészeti Alapítvány célja, hogy megismertesse a magyar kultúrát az amerikai világvárossal. Az első, 2018-ban megrendezett fesztivál programján ezer látogató vett részt Manhattan ikonikus kulturális helyszínein - olvasható a közleményben.



Mint írják, az idén második alkalommal megvalósuló esemény programjában kortárs magyar színházi produkciók is szerepelnek, többek között Kelemen Kristóf rendezése, a Megfigyelők, a Dollár Papa Gyermekei társulat Kelet, valamint a Duda Éva Társulat Mirror című előadásai.



A tájékoztatás szerint az érdeklődők láthatják Závada Pál Egy piaci nap színpadi adaptációját felolvasó színházi formában, valamint levetítik a Toxikoma című filmet, melyet közönségtalálkozó követ a film főszereplőjével, Molnár Áronnal és producerével, Illés Gabriellával. A színházi előadásokat szakmai beszélgetés és workshop követi.



A közlemény felidézi, hogy a művészeti fesztiválon a MOME Média Intézete az Animáció és Média design szakos hallgatók kisfilmjeinek vetítéseivel, a Tervezőgrafika szak pedig kapszulakiállítás keretében mutatja be a legjobb tervezői munkákat. Ezek az alkotások elvont vagy konkrét módon, témákban, színekben, látomásokban, mind tükröznek valamit abból a tapasztalatból, hogy milyen Kelet-Közép Európában élni - áll a közleményben.



A művészeti egyetem Animáció szakja, a MOME Anim a magyar animáció meghatározó kreatív műhelye és szellemi centruma. A szak produkciós tevékenysége keretében nagy sikerrel valósít meg különböző animációs projekteket, melyeket a legrangosabb filmszakmai fesztiválokon (Cannes, Berlinale, Annecy) díjaztak. A fesztiválon az elmúlt évek legjobb animációs rövidfilmjeiből készült válogatást láthat a közönség.



Mint írják, a Média design szak vetítésének programjába válogatott rövidfilmek műfajok és témák tekintetében is igen változatosak, található köztük dokumentumfilm és fiktív webshop.



A MOME Tervezőgrafika szak alkotóinak kiállítása válogatást mutat be az egyetem képzéseinek keretében született illusztrációkból.



A fesztivál ideje alatt a Magyar Plakát Társaság orosz-ukrán háborús konfliktusra reagáló MA Plakát projektje is megtekinthető. A rendezvényt különböző zenei programok, egyebek mellett DJ Bootsie Trio & VJ Kemuri, valamint az Artisans Minimal koncertjei is színesítik.



A fesztivál részletes programja a www.hungarylivefestival.com weboldalon található meg - áll az összegzésben.



MTI