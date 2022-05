Bombariadókkal nyomást akarnak gyakorolni Belgrádra – külföldről...

2022. május 17. 12:39

Az utóbbi napok jelentős számú bombariadójával akarnak külföldről nyomást gyakorolni Szerbiára, hogy csatlakozzon az Oroszország elleni nemzetközi szankciókhoz - jelentette ki Ana Brnabic szerb miniszterelnök kedden a belgrádi Pink televízióban.

Mint mondta, Szerbia az egyetlen európai ország, amely nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, és emiatt a nyomás napról napra nő az országon.



Ana Brnabic szerint az utóbbi napok bombariadóit alaposan kitervelték, és biztosan külföldiek állnak a bejelentések mögött, mert bombariadó volt a belgrádi tropicariumban is, amelynek létezéséről sok helyi nem is tud. "Valaki feltérképezte, hogy mi minden lehet idegenforgalmi látványosság, a mi tropicariumunk viszont kicsi, és sokan azt sem tudják, hogy létezik, és ez is azt bizonyítja, hogy külföldiek tervelték ki az egészet, mert ha szerbiaiak lettek volna, akkor eszükbe nem jutott volna a tropicarium" - közölte a miniszterelnök.



Hétfőn több, mint száz belgrádi iskolában volt bombariadó, emellett a nap folyamán bombariadót jeleztek egyebek mellett öt belgrádi hídnál, hat bevásárlóközpontban, az állatkertben, a Nemzeti Múzeumban, a belgrádi főpályaudvaron és számos erőműnél is.



Branko Ruzic oktatási miniszter kedden a Prva televízióban közölte, hogy azokban az oktatási intézményekben, amelyeket hétfőn kellett átvizsgálni, kedden távoktatás keretében tartották meg az órákat.



Az illetékes ügyészség tájékoztatása szerint pánikkeltésről van szó. Eddig mindegyik riasztás hamisnak bizonyult, de a tűzszerészek folyamatosan vizsgálják azokat a helyeket, ahová állítólag robbanószert rejtettek. A Politika című belgrádi napilap értesülése szerint terrorizmus miatt indulhat eljárás az elkövetők ellen.



