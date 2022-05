A gyulafehérvári fejedelmi palota felújítása

2022. május 17. 19:58

Jelentős késéssel, októberre fejeződhet be, és a tervezett összegnek csaknem a kétszeresébe fog kerülni a gyulafehérvári fejedelmi palota felújítása - közölte az Agerpres hírügynökség Gabriel Plesa polgármestert idézve.

Az elöljáró a városi önkormányzati testület keddi ülésén számolt be a felújítás helyzetéről. Elmondta: a 2018 végén kezdődött munkálatokat 2021-ben kellett volna befejezni. A kivitelező céggel eredetileg 16 millió lej (1,24 milliárd forint) értékű szerződést írtak alá. A beruházás terveit azonban többször aktualizálni kellett, és a költségek már a 27,5 millió lejt (2,15 milliárd forint) is meghaladták.



Gabriel Plesa hozzátette: az eredeti összeg 98 százalékát az Európai Unió biztosította, a megemelkedett összegből azonban mintegy hatmillió lej (félmilliárd forint) nem számolható el az EU felé.



Az értékes műemlék 2009 óta a város tulajdona, korábban a román hadsereg használta. Az önkormányzat az erdélyi fejedelemség múzeumát készül berendezni a falai között.



A római katolikus székesegyház közelében álló fejedelmi palota a 15. században épült, majd a 16-17. századi bővítési és átépítési munkálatok során nyerte el jelenlegi formáját. Kezdetben az erdélyi püspökség tulajdona volt, majd 1542-ben az alakuló fejedelemség tulajdonába került. Erdély fejedelmei majdnem 150 éven át innen kormányozták az országot. Az épület nagyobb részét 1690 után a Habsburg adminisztráció kaszárnyává alakította, és több mint három évszázadon át a hadsereg használta.



Az épületegyüttes keleti szárnyát 1716-ban visszajuttatták a római katolikus egyháznak, és ma is ebben működik az érsekség. Ezt az épületszárnyat a román állam támogatásával újították fel 2008 és 2011 között.



MTI