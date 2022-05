A kárpátaljai roma menekültekről tárgyalt a cseh és az ukrán belügyminiszter

2022. május 17. 20:57

Vít Rakusan cseh belügyminiszter kedden felkérte ukrán partnerét, Denisz Monasztirszkijt, vizsgáltassa ki, nem szervezi-e valaki anyagi nyereségért a kárpátaljai romák csehországi utazását.

A prágai belügyminisztérium közleménye szerint Vít Rakusan és Denisz Monasztirszkij online vonalon beszéltek egymással kiemelten a Csehországba érkezett kárpátaljai roma menekültekről, illetve az ukrajnai háború során elkövetett háborús bűnök megbüntetéséről.



Vít Rakusan ismertette Denisz Monasztirszkijjel a Csehországba érkezett ukrán menekültek helyzetét, különösen a kárpátaljai romákét, akik egy részének magyar útlevele is van, s ezért az Európai Unió állampolgárának számítanak, és Csehországban nem jogosultak semmiféle anyagi segítségre.



"Felkértem az ukrán minisztert, nem tudna-e az ukrán rendőrség foglalkozni a kárpátaljai szervezett bűnözéssel kapcsolatos gyanúval. Kárpátaljáról talán szervezetten küldik az embereket az EU határain belülre olyan előnyök megszerzésének látszatával, amire nálunk nincs joguk" - mutatott rá a cseh belügy vezetője. Kijelentette: Monasztirszkij nagyon komolyan vette a kérést, és az ukrán rendőrség a háborús helyzet ellenére is foglalkozni fog az üggyel.



Prágában a vasúti főpályaudvaron hetek óta nehéz körülmények között továbbra is több száz ukrán menekült, részben magyar útlevéllel is rendelkező kárpátaljai roma tanyázik. Vít Rakusan felkérte magyar partnerét Pintér Sándort, hogy ellenőrizzék, kinek van közülük hivatalosan magyar állampolgársága, mert nekik nincs joguk semmiféle segélyre az EU-n belül.



A prágai sajtóban felmerült, hogy a kárpátaljai, részint magyar romákat bűnszervezetek szállítják Csehországba. Ezt állította Martin Netolicky, a Pardubicei régió elöljárója is, aki a közszolgálati televízió vasárnapi politikai vitaműsorában kijelentette: a kárpátaljai menekültek motivációja egyértelmű, ha figyelembe vesszük, hogy Magyarországon havi 1900 korona értékű, Csehországban pedig 5000 korona támogatást kapnak.

MTI