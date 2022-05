Duda: Brüsszel késlelteti a magyar helyreállítási alap eszközeinek folyósítását

2022. május 17. 21:27

Brüsszel késlelteti a magyar helyreállítási alap eszközeinek folyósítását, miközben Magyarország energiabiztonsága komoly beruházásokat igényel - állapította meg Andrzej Duda lengyel elnök kedden Varsóban, a Novák Katalin köztársasági elnökkel közös sajtóértekezleten.

Az, hogy a magyar köztársasági elnök megválasztása utáni első útja Lengyelországba, Varsóba vezetett, annak jele, hogy folytatódik a lengyel-magyar barátság - jelentette ki Duda az államfői Belweder-palotában megtartott sajtótájékoztatón.



Aláhúzta: a magyar elnök és ő maga "hasonló értékek, hasonló eszmék világához tartoznak. Ami az alapvető értékeket illeti, nem hiszem, hogy bármilyen nézeteltérés lehetne közöttünk." Úgy ítélte meg: mindketten hasonló politikát valósítanak meg.



Közölte: Novák Katalinnal hosszú beszélgetést folytattak, a legtöbb időt pedig az "aktuális ügyek megvitatásra" fordították.



Duda úgy ítélte meg: Lengyelország helyzete "bizonyos értelemben sokkal egyszerűbb, mint Magyarországé", mivel a magyar-orosz energetikai kapcsolatok, amelyek a magyar gazdaság számára kulcsfontosságúak, "nagyon erősek és nagyon nehéz őket gyorsan megváltoztatni".



Az utóbbi években az energiaszállítások diverzifikálása érdekében tett lengyel stratégiai lépések "sokkal könnyebb helyzetbe hozzák Lengyelországot mindenféle orosz zsarolással szemben".



A lengyel elnök elmondása szerint a magyar államfővel folytatott megbeszélés napirendjén a Moszkvával szemben készülő hatodik uniós szankciócsomag is szerepelt. A szankciók kapcsán azon reményének adott hangot, hogy sikerül a tárgyalások során olyan formába önteni, ami Magyarország számára is elfogadható.



"Senki közülünk nem kételkedik afelől, hogy a háborút, az orosz agressziót meg kell állítani" - szögezte le Andrzej Duda, aláhúzta, hogy ezt a nemzetközi közösségnek "minél békésebb eszközökkel" kell elérnie. Az ilyen eszközökhöz pedig szankciók tartoznak - tette hozzá.



Kiemelte: Magyarország energiabiztonsága, a szállítások diverzifikálása komoly beruházásokkal függ össze. "Ezeket nehéz lesz megvalósítani, ha visszatartják a Magyarországnak járó uniós helyreállítási eszközöket" - húzta alá a lengyel elnök, hozzátéve: hasonló a helyzet a lengyel helyreállítási alappal is.



Megjegyezte: Magyarország energiabiztonsága egyben az Európai Unió energiabiztonságát is szavatolja. Hozzátette: ez "lényegében az Európai Bizottságnak (EB) szóló felhívás is, hogy újraértékelje Magyarországgal szembeni politikáját".



Ukrajna humanitárius támogatásáról szólva, Duda felidézte: Lengyelországban jelenleg mintegy 2 millió ukrán menekült él, a kisebb népességű Magyarországra pedig több mint 700 ezren érkeztek az ukrajnai háború kitörése óta.



"A két ország egyike sem kap európai támogatást, hogy megvalósíthassa a menekülteket támogató programot" - tette hozzá. "Sajnos, nincsenek kétségeim afelől, hogy az ilyen brüsszeli politika aláássa az európai egységet" - jelentette ki a lengyel elnök.



MTI